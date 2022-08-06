黃夏蕙 移民前鼓勵鏡仔：MIRROR成員唔好自責，錯唔喺你哋度

MIRROR 演唱會事故，有3個舞蹈員受傷，包括張梓峯（阿Fung）、Zisac、COLLAR成員So Ching男友阿Mo（李啟言）， 其中阿Fung轉院繼續留醫，而阿Mo仍然在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，情況危殆，維生指數穩定。事發後，MIRROR即停工，並辭演本月20日東京大型音樂祭《SUMMER SONIC 2022》。連日來不少鏡粉、藝人都為傷者及12子打氣，連即將離港的91歲黃夏蕙今日都開腔鼓勵鏡仔。

COLLAR成員So Ching男友阿Mo，仍然在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，情況危殆，維生指數穩定。

事發後，MIRROR即停工，並辭演本月20日東京大型音樂祭《SUMMER SONIC 2022》。

《SUMMER SONIC 2022》官方證實MIRROR辭演。

夏蕙BB還有6日就移民美國，享受四代同堂之樂，今日她在fb貼出於Anson Lo巨型相片前的打卡照寫道：「距離我離開香港6日，收到MIRROR取消咗日本演出嘅行程，仲好似有機會解散，搞到我心好唔舒服。明白今次嘅意外，唔單止令傷者受到重重嘅一擊，而且對所有台前同幕後嘅工作人員，敲咗重錘一擊！不過從另外一個角度睇，傷者已經係一個事實，MIRROR成員唔好有自責嘅心，Cho（錯）唔喺你哋嗰度！反而要積極去接多啲表演，籌備一筆款項支助俾傷者去面對日後嘅生活，咁樣唔係更加發揮團隊嘅精神咩？」

夏蕙BB還有6日就移民美國，享受四代同堂之樂。

今日夏蕙BB在fb貼出於Anson Lo巨型相片前的打卡照。

雖然近日有傳MIRROR下年約滿或將解散，不過姜濤已經在IG明言：「不會放棄，我們不會放棄，一定會站起來，一起面對一切。」令鏡粉鬆一口氣！對於夏蕙BB的鼓勵，鏡粉紛紛留言：「多謝夏蕙姨關心MIRROR年青人，祝福您安康及一切順！」、「夏蕙姨，多謝你嘅支持同發放正能量！」、「放心！佢哋只係暫時休息吓 ，一定唔會解散！」、「 夏蕙姨係一位睿智嘅長輩，她說的話不無道理而且十分貼地。」亦有網民指：「傷者若失去工作能力，應該由老闆(因為是工傷)，或由引致意外既人去賠償，而唔係12鏡仔去負責，佢哋都係受害人！ 」夏蕙BB 亦回覆該網民：「對！」

夏蕙BB凝望Anson Lo。

她寫道：「MIRROR成員唔好有自責嘅心，Cho（錯）唔喺你哋嗰度！」

MIRROR加油！

AK發文：戰友們約定台上再見

另外繼昨日Anson Lo在IG講感受外，今日副隊長AK（江𤒹生）亦在社交網發文：「一星期過去，抱歉令大家擔心，但難關再難，我地都一起過。希望大家能將最大嘅能量，和祝福給予Mo、Fung、Zisac。一定會好起來， 我知道一定會。戰友們約定台上再見，12+24=♾️。」

今日副隊長AK在社交網發文講感受。