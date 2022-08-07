MIRROR演唱會事故 ︱李父透露阿Mo已清醒 能簡單與外界溝通   KOL呂校長：張梓峯已出院

MIRROR演唱會事故 ，有3個舞蹈員受傷，包括張梓峯（阿Fung）、Zisac、COLLAR成員So Ching男友 #阿Mo（李啟言）， 其中阿Fung曾轉院繼續留醫，今日KOL呂校長指阿Fung已出院。至於阿Mo先後接受過兩次大手術，一直在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，情況危殆，維生指數穩定。事發後阿Mo父母即由加拿大返港探望愛兒，今日傳來好消息。

阿Mo先後接受過兩次大手術，一直在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，情況危殆，維生指數穩定。事發後阿Mo父母即由加拿大返港探望愛兒，今日傳來好消息。

阿Mo爸爸李盛林牧師今日發出返港後第二封代禱信，資深親子及家庭教育工作者羅乃萱亦有轉發，內容指阿Mo已清醒過來，能簡單同外界溝通，李父寫道：「啟言現在是清醒過來，能簡單與外界溝通。往後更需要大家的禱告，鼓勵和同行，祈盼他身心靈在神的恩典下，可以有機會盡快復元，與各人會面，盡可能重踏舞台。」

阿Mo爸爸李盛林牧師今日發出返港後第二封代禱信，內容指阿Mo已清醒過來，能簡單同外界溝通。

李父除感謝醫護團隊專業醫治和照顧外，又感謝全港市民和世界各地朋友為阿MO祈禱和送上祝福。李父又指：「繼續為在是次演唱會中受傷的另兩位舞者，阿峯及 Zisac , 並在此事件中受身心靈影響的人士祈禱，盼能早日盡快恢復正常生活！」

李父除感謝醫護團隊專業醫治和照顧外，又感謝全港市民和世界各地朋友為阿MO祈禱和送上祝福。

李父代禱信內容如下：



請為以下事情禱告及感謝神：

1. 啟言現在是清醒過來，能簡單與外界溝通。往後更需要大家的禱告，鼓勵和同行，祈盼他身心靈在神的恩典下，可以有機會盡快復元，與各人會面，盡可能重踏舞台。

2. 感謝有好的醫護團隊專業醫治和照顧，讓啟言在危難中得見曙光。

3. 感謝全港市民及世界各地朋友為啟言祈禱及送上祝福。

4. 感謝有關部門在過去一星期檢疫期間申請恩恤探訪時的協調。

5. 盼香港政府成立的「跨部門工作小組」在調查後能有建設性的提議，以保障將來表演者的安全。

6. 為我們家人在這突如其來，巨大的衝擊中能有足夠的時間和空間平伏情緒，專注啟言的治療。

7. 繼續為在是次演唱會中受傷的另兩位舞者，阿峯及 Zisac , 並在此事件中受身心靈影響的人士祈禱，盼能早日盡快恢復正常生活！

8. 感謝連日來關心守候的傳媒朋友，發揮新聞專業精神。願他們身心靈都平安。」

張梓峯（阿Fung）曾轉院繼續留醫，今日KOL呂校長指阿Fung已出院。

KOL呂校長：張梓峯已出院

而教育界KOL呂校長今早在Fb專頁透露阿Fung已出院：「傷者張梓峯已出院，並搬到一處可靜心休養的地方暫住。傳媒朋友辛苦了，無需在醫院或他以往的住所守候。希望大家繼續為這次意外受傷的人禱告和集氣。」

KOL呂校長寫道：「傷者張梓峯已出院，並搬到一處可靜心休養的地方暫住。」

阿Fung今日凌晨在IG貼出與其他MIRROR演唱會舞蹈員合照寫道：「6-8-2022原本最後一場，我只系想講，我哋24個齊齊整整一齊再上舞台，因為大家好，我哋係Rorrmi #mirrororrmiweare！」AK和Frankie亦有留言支持。RORRMI成軍於去年MIRROR演唱會，全部成員都是舞蹈員，成員包括阿Mo（李啟言）、Saiter 、Beep Lok、Winge、Nok、Canny、Cheung Lap Yin、Woody、Jolin及Kaki等。