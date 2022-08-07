謝安琪 方皓玟亞博騷增網上直播  預告Encore無極限

謝安琪（Kay）和方皓玟（Charmaine）的亞博騷由Live Nation HK主辦，將於下周六、日（13及14日）開鑼！今日兩人宣布將於尾場（14日）推出網上直播，勢以旋律連繫身處海外的聽眾，實現音樂無遠弗屆的精神。

謝安琪和方皓玟的亞博騷由Live Nation HK主辦，將於下周六、日開鑼！

方皓玟被歌詞考起

早前Kay和Charmaine率先透露將於音樂會上對唱、互唱及獨唱，務求滿足觀眾所有願望。近日二人密鑼緊鼓籌備演出，Charmaine不諱言被Kay的歌曲考起：「佢啲歌好難唱，而且每一段歌詞都唔同，所以有好多歌詞要記。到時會唔會有提詞機㗎？我唔知自己挑唔挑戰到啊！」為了完美演繹對方作品，Kay也特地化身「謝升Key」：「因為我哋嘅音域好唔同，唱佢嘅歌我要升三度半先唱到！」

兩大本地歌姬主打貼地，首首金曲膾炙人口，讓人格外期待音樂會的歌單編排，對此Charmaine卻笑指導演是「魔鬼」：「佢話我哋有好多歌可以揀，但係最後又唔俾我哋唱。」為求唱好唱滿，Kay更笑言：「我哋可以照唱，到時唔走、繼續唱！」

近日二人密鑼緊鼓籌備演出。

為了完美演繹對方作品，Kay也特地化身「謝升Key」。

《年度之歌》唱出心聲

音樂會的完整歌單尚未出爐，但是問到Kay和Charmaine最希望對方演唱自己哪首歌曲，Charmaine毫不猶豫選擇《異流》：「《異流》係我加入獨立公司後嘅第一首歌，亦都係我第一首獲得普遍認同嘅作品，每一次聽到呢首歌我都會喊！我有諗過如果由Kay去演繹我嘅『里程碑』會點呢？相信會有好大感受。」Kay則希望對方透過《年度之歌》，訴說歌者心聲：「好幾位歌手講過，會喺自己嘅騷選唱呢首歌，因為歌詞好體貼到佢哋嘅內心。好老實講，我得到呢首歌嘅時候，入行資歷尚淺，錄音當下仍未領略到歌曲裡嘅景致、人生嘅高低起跌；但係到咗依家，每一次唱都會好觸動，所以我都好想聽到小明唱，可能我都會喊。」

問到Kay和Charmaine最希望對方演唱自己哪首歌曲，Charmaine毫不猶豫選擇《異流》。

Kay希望對方透過《年度之歌》，訴說歌者心聲。

852FES 「覺醒音樂 方皓玟 x 謝安琪 Awaken Music Kay Tse x Charmaine Fong」

日期：2022年8月13及14日

時間：晚上8時正

地點： AsiaWorld-Arena

網上直播門票資訊：

網上直播場次： 8月14日晚上8時15分 (香港時間GMT+8)

網上重播場次： 8月15日早上8時15分 (香港時間GMT+8)

直播門票開售日期： 8月8日早上11時至8月14日晚上7時

直播門票票價：HKD$380

“購票及直播平台 KKTIX” www.kktix.com/