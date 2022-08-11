間質性肺病  蠶食正常組織￼

有說部份曾患嚴重新冠肺炎的人士，康復後肺部出現纖維化。其實不只新冠肺炎，間質性肺病（Interstitial Lung Disease，ILD）都可以引致肺部纖維化。若持續性乾咳，或走路時經常「上氣唔接下氣」，就要小心了！

我們的肺裡有很多肺氣泡，是負責氣體交換的重要組織，在呼吸時把新鮮空氣送到血管，並把血管內的二氧化碳帶走，讓我們體內的細胞有足夠氧氣，維持器官正常運作。肺氣泡與肺氣泡之間有一種物質，稱為「肺間質」。一旦患了「間質性肺病」，有機會造成疤痕組織累積於肺部內，而形成疤痕組織的過程稱為「肺纖維化」，會影響負責向全身各部位供氧的肺泡和血管。

其實所有肺炎，包括新冠肺炎，亦有機會出現肺纖維化，但不同的是，間質性肺病的肺纖維化不單止影響受破壞的位置，情況亦會漸漸惡化，「蠶食」正常的組織，而值得注意的是，過多的「疤痕」可能會加劇肺纖維化，令氧氣更難以經肺部進入血流，導致氣促，使患者上樓梯或急步走都可能會感到呼吸困難。

肺纖維化其他症狀還包括乾咳、體重下降等。如沒有適切的治療，患者的肺功能會愈來愈差，嚴重甚至會出現肺衰竭，導致死亡。

「間質性肺病」的成因很多，包括自體免疫系統疾病，例如硬皮症、類風濕性關節炎及結節病便可以併發間質性肺病。若懷疑病人患上「間質性肺病」，醫生一般會建議進行檢查，以確診及評估病情。雖然切除肺組織作進一步檢驗會是較精準的確診方法，但由於部份病人求診時的情況較差，醫生有需要避免進行此項入侵性的檢查，反之，醫生會根據X光部及肺科等不同專科醫生的臨床觀察，再配合胸部X光、電腦掃描、肺功能測試，以及驗血等檢查方法，以判斷病人有否患有間質性肺病。 現時有新的針對性藥物治療某些類型的間質性肺病，如硬皮症併發間質性肺病，以及惡化性纖維化間質性肺病，以減慢患者肺功能下降的速度。