ACE TALENT 大獎賽果出爐〡 唐安麒蔡加敏預測全中    C Lam 、Kylie C. 黑白性感女神壓場

由ACE ENTERTAINMENT及韓國ASIA MODEL FESTIVAL合辦的亞洲最大型模特兒比賽《亞洲模特盛典香港賽區》及《ACE TALENT演藝大獎》已圓滿結束，3大組別：Face of Hong Kong模特兒組、演藝組、WebStar 網星組的參賽者，施盡渾身解數，最後模特兒組誕生3個冠軍：Ailee C. （趙諾妍）、BrianBond（林灝邦）及Gigi Fung奪得，由於其中一位冠軍會代表香港到韓國出戰，所以3位冠軍將要展開最後對決，拭目以待！

（左起）Face of HK 得獎者蘇雋祁醫生、Gigi Fung、評審唐安麒博士、Ailee C、BrianBond 。

大賽鬥得難分難解，在台上做司儀的上屆兩位得主「學霸甜心」Kylie C.及「仙氣女神」C Lam.，以黑白性感女神姿態壓倒全場！

C Lam、Kylie C 黑白性感女神壓場。

大會總評審兼韓國演藝社長YONG HEO，和首席評審有「美容教主」之稱的唐安麒、以及星級評審教育家蔡加敏，均表示十分欣賞參賽者的落力表現，而唐安麒和蔡加敏曾作「賽前預測」，一致看好Ailee C. 及BrianBond，最後全部貼中！

（左起）蔡加敏、唐安麒、何國鉦均滿意今次的賽果。

在今屆增設的「回歸制」中，上屆演藝組得主的BrianBond，在過去一年密集式接受療程改善皮膚狀態，以及煉成爆肌鋼條身材，狀態大勇的回歸出戰，不負眾望，贏得今屆模特兒組冠軍。

Ailee C 奪雙冠軍 唐安麒撐微胖女

和BrianBond在模特兒組同樣奪冠的Ailee C.，在演藝組也奪冠軍，賽前的體重達140磅，原本只參加演藝組的她，由於在面試時表現突出，首席評審唐安麒認為她具演藝潛力，主動提議她接受健康瘦身贊助療程。

今屆演藝和模特兒組雙冠軍Ailee C。

唐安麒笑說：「當日我同Ailee C.講：『你全身瘦到30吋，你就可以參加埋模特兒組比賽！』當時我仲估佢參加唔到，但佢的確喺好短時間內，透過療程瘦咗33.7吋，仲可以參加埋模特兒組！雖然佢依家係屬於中大碼，但我覺得冇所謂，韓國Gabee都係呢個size，依家又興『微胖女』，身材靚，係要講求健康美同線條。」

（左起）Ace Talent 演藝獎得獎者徐添寶、湯嘉宜、唐安麒博士、SOL Chan、Ailee C。

港版朴敍俊 AnsonTiger奪網星組冠軍

唐安麒同另一位星級評審何國鉦，更大讚奪得WebStar 網星組冠軍的AnsonTiger林子釗「Oppa」味濃，跟韓國男神朴敍俊「撞樣」，現年24歲的Anson本職是乒乓球教練，更在《全港公開乒乓球單項錦標賽2022》奪季軍。