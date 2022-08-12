中醫可用冰片減臭狐￼

臭狐，也叫狐臭，有先天或後天因素，但一般以先天因素為主，後天例如個人清潔衛生等，並非臭狐形成的關鍵因素。

臭狐並不影響身體健康，但絕不表示無需理會，因為會令患者很困擾，甚至會影響患者交際和與人接觸的日常生活，所以不能輕視。尤其年輕人或女性，常見因臭狐而被迫「收埋自己」，對整個人的影響，並不下於一些生理疾病。

西方醫學有很多方法可以治療臭狐，例如塗搽減汗的產品，但這方法只適合較輕度的臭狐。此外也可進行手術切除腋下汗腺、以電療方法破壞腋下汗腺，或者用放射治療破壞腋下汗腺等。以上的方法都有一定的效果，但不是所有人都願意去做的，因為始終屬於入侵性，對身體組織有某程度的破壞，特別某些患臭狐不太嚴重者，更未必願意做。

中醫藥又有否改善臭狐的方法呢？不但有，而且中醫治療臭狐的方法比較溫和亦方便。其中，中藥冰片就有滲透芳香之氣，能減輕或辟除一切異味。做法如下：可以買30克中藥冰片，煎煮半小時製成水劑，用有噴咀的小瓶盛載，經常在腋下、外生殖器、肚臍、乳頭周圍噴幾下，就能減輕體味和臭狐，久而久之還可以有改善和治療的效果。

以上的中醫治療方法既方便又安全，但若自製冰片藥水仍需小心，如有疑問可請教註冊中醫師。