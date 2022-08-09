【銅鑼灣】多元美妝專門店CNE Charm & Easy開幕 引入多個美容品牌＋推新張優惠

作為愛美之人，當時要時時刻刻留意各大品牌推出的最新化妝品和護膚品資訊。最近銅鑼灣有多元美妝專門店 CNE Charm & Easy 進駐，店舖從本地、歐美、日本和韓國品牌中細選百個美容品牌，當中包括際大牌HERMES、LE LABO、LA MER、CLARINS、SHISEIDO，及日韓大熱品牌CLIO、HUXLEY、SOFINA、CUREL等等，同時也提供超過20個主打無毒、零傷害和環保的Clean Beauty品牌，部分牌子更是首次來港。新張期間，店舖推出10個開幕優惠，包括精選防曬止汗潔面產品低至62折，以為成為會員即享全年購物禮遇等。

店舖出售多個國際及小眾品牌產品，由護膚、護髮、彩妝、香水以至身體護理及家居香薰都有。

精選國際人氣品牌

Innovatis DAILY AROMA JAPAN Botany Only Minerals

精選Clean Beauty品牌

Flower Spice MERME Ongredients Dr. Ceuracle

店舖提供專美容顧問服務，了解顧客的膚質、膚況、膚調、甚至是日常生活習慣，經專業分析後再制訂出各種美妝方案，使每位顧客都能得到度身訂製的服務，除此之外，店舖亦會提供會員尊屬免費服務，包括1對1手部精油按摩服務，及即將推出的專業立體修眉及眼部彩妝服務。

1對1手部精油按摩服務

即日起至8月31日，店舖會推出10大限定優惠，如購物滿$100即可成為「CNE創始會員」，全年享9折購物優惠；會員可免費預約及享受1對1手部精油按摩服務等等。

其他優惠

即日起，凡讚好 CNE Facebook專頁及追蹤IG帳戶，即可免費獲得小禮物乙份，禮物先到先得，送完即止。 於「開幕限定花牆」影相打卡，寫下精心選購的產品或服務心得，然後@cne_charmneasy、#CNE_charmneasy、追蹤CNE IG帳號，即有機會贏取價值高達$1,000豐富護膚禮品包。

CNE Charm & Easy

時間：1130-2130

地址：銅鑼灣駱克道535及537號地下

電話：2803 0252