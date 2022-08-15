百年意大利品牌SUPERGA 全新環保概念小白鞋2750 Vegan Leather登場

小白鞋是家中必備單品，不論在夏天穿著碎花裙，還是於秋冬季節穿著厚身Legging，一雙小白鞋總能與各種服飾相映成襯。有「People’s Shoes of Italy」稱譽的意大利鞋履品牌 SUPERGA ，百年來堅持利用100%純棉作原材料及天然橡膠樹萃取出的乳膠，經過100度高溫的硫化技術，製造出耐磨又柔軟的橡膠鞋底。其鞋履更深受不同界別的成功女士歡迎，如英國王妃Kate Middleton、知名女星Emma Watson和名模Emily Ratajkowski等。

Kate Middleton

Emma Watson

提到SUPERGA，必定會想起他們的皇牌產品2750 CLASSIC（$478），2750 CLASSIC於1925年誕生，以最純正意式風格作為創作靈感，腳踝部分比一般帆布鞋設計更低，能將雙腿比例拉長，身材較矮小的女生絕對要入手。

2750 CLASSIC

最近品牌推出全新2750 Vegan Leather鞋履（$798），材質比以往更柔軟和舒適。新鞋採用動物友善的純素合成皮革替代傳統真皮，製作過往中亦不包括任何動物成分及動物測試，生產流程更可控制到完全無毒、減少廢料廢水等污染環境的問題，為保護環境出一分力。

2750 Vegan Leather（$798）

SUPERGA

時間：1130-2100

地址：銅鑼灣希慎廣場4樓422A舖

查詢：https://www.supergahk.com/