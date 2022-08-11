《救參96小時》系列「最強老爸」、巨星里安納遜繼續勇猛，殺出最新懸疑犯罪力作，《新鐵金剛智破皇家賭場》大導演馬田甘寶執導。艾力(里安納遜 飾)是個冷血職業殺手，心狠手辣使命必達，卻在退休前的最後一次任務中，發現刺殺目標竟是13歲孤身女孩，因有違他的職業操守而拒絕執行，於是被捲入更大的陰謀，惹來殺身之禍。他必須趕在聯邦調查局探員維遜(佳皮雅斯 飾)將他逮捕前，先發制人將雇主撲殺，卻逐漸出現記憶力衰退，印象模糊錯亂，陷入失憶邊緣……究竟他是遭人設局嫁禍，還是被自己的記憶混淆了虛實因果？

M_20930_R Guy Pearce stars as “Vincent Serra” in director Martin Campbell’s MEMORY, an Open Road Films / Briarcliff Entertainment release. Credit: Rico Torres | Open Road Films / Briarcliff Entertainment

這套電影主要由雛妓出發，然後讓人知道一些非法入境者的少女的權益。有錢人的隻手掩天讓正義的定義成為一個謎。作為一個冷血職業殺手自小受到父親的毒打，讓他對小孩子有一個保護的心，在最後到任務當中，他更以身犯險，為了小朋友的正義他連自己的命也可以不要。

M_17027_R Mia Sanchez stars as “Beatriz” in director Martin Campbell’s MEMORY, an Open Road Films / Briarcliff Entertainment release. Credit: Rico Torres | Open Road Films / Briarcliff Entertainment

評語：4/5 分，電影到節奏感暢快，而主角之間的腦退化錯症卻令觀眾更同情和憐憫里安納遜的角色。導演馬田甘寶也分享了他最心愛的一場戲：「關於角色腦退化的描述，我們特別編寫了艾力去療養院探望哥哥的戲：艾力看著腦退化病情嚴重的哥哥，尤如照鏡一樣，彷彿看到自己不久將來的下場。」