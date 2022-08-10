So Ching 向阿Mo連發愛的晚安 再轉發文章疑對公司表不滿　商台宣布《鄭欣宜 x 盧瀚霆》拉闊音樂會延期

COLLAR成員So Ching（蘇芷晴）男友阿Mo（李啟言），在MIRROR演唱會事故中受傷，一直在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，週日（7日）阿Mo爸爸 李盛林牧師發出代禱信，指阿Mo已清醒過來，能簡單和外界溝通。據悉阿Mo在上週六（6日）完成呼吸造口手術，暫時頸以下部位仍未能移動，需待康復。近日So Ching不時在IG出po為男友打氣，除了留言「Goodnight，I Miss U」外，又貼宮崎駿動畫《哈爾移動城堡》主角蘇菲、哈爾的手繪畫表心跡，昨晚（9日）她又上載和阿Mo合照寫道：「Goodnight bou！」盡顯關心之情！

So Ching男友阿Mo在MIRROR演唱會事故中受傷，現已清醒過來，能簡單和外界溝通。

So Ching昨晚在IG上載和阿Mo合照寫道：「Goodnight bou！」盡顯關心之情！

今日（10日）So Ching在IG轉貼一篇寫上：「舞台環境、表演者薪金以及安全。VIU低成本樣式速食嘅成功，FANS質素，為見偶像，見到意外頻生，#都唔施壓叫停演唱會，全部都係今次值得關注嘅點！」的文章，疑為阿Mo表達自己對公司不滿。

今日So Ching在IG轉貼一篇文章，疑為阿Mo表達自己對公司不滿。

該帖文又寫道：「DANCER果然都係藝術家，要經歷過死亡先至會紅。香港嘅DANCER跳一世舞，都唔會有圈外人認識、支持、幫佢哋提高身價。絕大部分都只會在夢想，與被壓榨嘅貧窮之中老去，或者捱唔住就轉行。唯一出人頭地嘅方法就係去造、做星。或者經歷死亡，先至有人識。YES YOU ARE RIGHT！」為香港舞蹈員發聲。網民看完紛紛留言：「支持So Ching🔥 支持Dancers ！」、「10年前dancer 2K開一工，今日都係2K一工！」、「終於有人講！」

該帖文又指Dancer：「絕大部分都只會在夢想，與被壓榨嘅貧窮之中老去，或者捱唔住就轉行。」

《鄭欣宜 x 盧瀚霆》拉闊音樂會延期舉行

另外商台傍晚時宣布：「原定於本年 9 月 3 日及 9 月 6 日舉行的 《903 AllStar 籃球賽》及《拉闊音樂會 神の拉闊 鄭欣宜 x 盧瀚霆》將延期舉行。至於《叱咤樂壇 Brand New Live 生力軍音樂會》於 9 月 9 日假亞洲國際博覽館 Arena 則如期舉行。」

商台傍晚時宣布：「原定於本年 9 月 3 日及 9 月 6 日舉行的 《903 AllStar 籃球賽》及《拉闊音樂會 神の拉闊 鄭欣宜 x 盧瀚霆》將延期舉行。」