8月煲劇片單｜ Netflix 、Disney+、黃viu 推薦 ！李鍾碩回歸作《律戰江湖》/ Marvel全新喜劇《變形女俠：律政英雄》 8.18上架

踏入 8 月， Netflix 、Disney+ 及黃 Viu 等人氣影音串流平台都推出全新片單！像大家最關心的韓劇推薦已經有大把選擇，李鍾碩退伍後的首套回歸作《律戰江湖》、實力派男神池晟挑戰一人分飾兩角的《獵鑽緝兇》，還有人氣女演員金世正擔正的熱血勵志劇《今日的網漫》，完全唔憂劇荒！Marvel 迷則可集中火力追看 Disney+，皆因新劇《變形女俠：律政英雄》 和《我是樹人》相繼上線。想趁農曆七月追看鬼片、恐怖片的，推薦 Netflix 的《泰恐怖 校園怪談》和《扮工獵人》，即睇 8 月必睇煲劇片單，今個 weekend 留在家中慢慢煲劇啦。

Netflix 8月片單：《睡魔》

上架日期：正在播出

由人氣 DC 漫畫改編的美劇《睡魔》剛於 Netfilx 上架不足一個星期，已經登上香港 Top 10 節目的排行榜，人氣爆燈！劇情講述威力強大的「夢之王」具控制夢境及夢魘的能力，有次因誤中神祕術士的召喚而被困在清醒世界，其法器如沙、頭盔和紅寶色更被一併收走。遭囚多年之後，他終於掙脫枷鎖並成功逃回自己的夢境世界，卻發現物是人非。「夢之王」為了尋回他被剝奪的一切，決心踏上寰宇之旅，並重掌自己的力量。

The Sandman. (L to R) Tom Sturridge as Dream, Kyo Ra as Rose Walker in episode 108 of The Sandman. Cr. Liam Daniel/Netflix © 2022

《睡魔》由 Tom Sturridge 飾演「無盡」當中的「夢」、Gwendoline Christie 飾演路西法、Sanjeev Bhaskar 和 Asim Chaudhry 分別飾演該隱和亞伯。Allan Heinberg (《神力女超人》《實習醫生》)擔任編劇、節目統籌與監製。曾負責製作過《好預兆》的 Neil Gaiman 與《蝙蝠俠：開戰時刻》《黑暗騎士》《超人前傳》的 David S. Goyer 也一起擔任編劇與監製。

The Sandman. (L to R) Tom Sturridge as Dream, Vivienne Acheampong as Lucienne in episode 101 of The Sandman. Cr. Courtesy Of Netflix © 2022

Netflix 8月片單：《泰恐怖 校園怪談》/《屍厲學校：鬼話連篇》

上架日期：正在播出

正值農曆七月，Netflix 也特意推出一系列鬼片和恐怖片應應節，當中不得不提這部改編自漫畫的最新驚悚泰劇《泰恐怖 校園怪談》（又名《屍厲學校：鬼話連篇》）。以鬧鬼校園為背景，收錄了 8 段校園鬼故傳說，像女學生墜樓身亡、圖書館鬧鬼、學生餐廳供應人肉肉湯、學校倉庫出現無頭鬼、房間有魔鬼出沒、復仇心切的惡魔在廢棄建築內現身，還有一間只有死掉學生上課的教室⋯⋯讓大家想起自己曾在學校遇到的各種怪象。這次探索恐怖校園的新人演員包括：凱·勒西迪差、納查潘·帕拉瑪查倫羅 、帕尼莎拉·里庫蘇拉康、詹妮絲·歐普拉瑟特、陳瑞書 、席索恩·克林妮亞、辛娜瑞迪·阿努蓬皮查特等人共同演出。

School Tales The Series. Wachirawit Ruangwiwat as Tum in episode “A Walk in School” of School Tales The Series. Cr. Jukrin Kongdon/Netflix © 2022

School Tales The Series. Kay Lertsittichai as Q in episode “7AM” of School Tales The Series. Cr. Jukrin Kongdon/Netflix © 2022

Netflix 8月片單：《扮工獵人》/《打卡獵人》

上架日期：8 月 12 日

由奧斯卡影帝占美霍士（Jamie Foxx）主演的《扮工獵人》絕對是 8 月必睇的 Netflix 新戲！電影以吸血鬼為題材，講述一位在洛杉磯努力工作的藍領爸爸，為了讓女兒過上更好的生活，日間當泳池清潔工，入夜則化身成國際吸血鬼獵人協會的一員，四出獵殺吸血鬼，而這個才是他主要的收入來源。單看預告片，已經見到不少斷頭爆身的血腥場面，驚悚片迷一定喜歡！

Netflix 8月片單：《一家之主》

上架日期：正在播出

8 月份的 Netflix 必睇推薦，還有這套台灣電影《一家之主》，由金像獎影后鮑起靜、台灣金鐘視后柯佳嬿、寇世勳和李淳主演，演員陣容強勁！故事圍繞鮑姐飾演的葉蘭心，一直為丈夫和孩子打點家中一切大小事務，忙得焦頭爛額。臨屆退休之年，家中卻出現「土地問題」，本來擺放在客廳的藏書、看電視的空間都愈縮愈細，於是她打算找個更寬敞的新單位安頓全家。

Netflix 8月片單：《紳士與小姐》

上架日期：8 月 19 日

Netflix 的 8 月韓劇陣容不算強勁，繼正在熱播的《非常律師禹英禑》之後，將於 8 月 19 日一連推出三套去年底的收視 Top 3 人氣韓劇，包括《紳士與小姐》、《老爸冤家光姐妹》和《三光公寓戀人們》。當中由智鉉寓、李世熙、姜恩卓、朴荷娜等人所主演的《紳士與小姐》更大玩叔姪戀，描寫一個喪偶且帶住三個孩子的霸氣總裁大叔，遇上 20 多歲的年輕家庭女教師而譜出浪漫戀曲。雖然又是有錢霸氣大叔配搭天真浪漫窮家女的故事，但韓國觀眾仍然相當受落，《紳士與小姐》在韓國播出 6 個月期間，全國平均收視達 31.28%，最高更達到 38.2%，堪稱年度收視冠軍韓劇！

Disney+ 8月片單：《律戰江湖》

上架日期：已開播，新集數逢星期五、六 10:30pm 上線

除了 Netflix，另一影視串流平台 Disney+ 今個月也推出多套全新韓劇，必睇李鍾碩退伍後的首部回歸作《律戰江湖》，與少女時代成員潤娥合作，劇情講述李鍾碩飾演的三流律師出身貧窮，無背景無人脈，官司也經常敗訴，卻愛自吹自擂，因此被同行譏為「大嘴巴」。本來與任職護士的太太過着平凡生活，後來卻突然被捲入一宗充滿疑點的命案，而含冤入獄。為了保命及守護家人，他逐漸黑化並成為天才騙子，與妻子內應外合洗脫罪名，聯手揭發巨大陰謀背後的腐敗權貴真面目。開播之後大獲好評，不少人都讚劇情節奏明快，氛圍也不算沉重有笑位，值得一看。

Disney+ 8月片單：《獵鑽緝兇》

上架日期：正在播出

另一話題韓劇《獵鑽緝兇》由實力派演員池晟主演，講述一對孖生兄弟自 22 年前繼父被殺之後各自生活成長，兩人長大後分別成為了熱血檢察官及理性型推理小說作家。直到一天，他們發現了其生父被陷害成繼父的兇手，於是決定破解懸疑兇案，並尋找能解開整個陰謀的關鍵之物 — 沾滿鮮血的鑽石之箭 ADAMAS，誓要追查真正的殺父仇人。《獵》的最大亮點一定是池晟繼《Kill Me Heal Me》之後再次挑戰一人分飾兩角，演活了兩兄弟的性格差異。

Disney+ 8月片單：《變形女俠：律政英雄》

上架日期：8 月 18 日 喜劇《變形女俠：律政英雄》

由電影《變形俠醫》延伸出來的《變形女俠：律政英雄》是 MCU 系列首部律政喜劇，集律政、喜劇與超級英雄元素於一身，並將於 8 月 18 日在 Disney+ 獨家上線。原名為珍妮花華特斯的變形女俠（She-Hulk），30多歲、單身，為人絕頂聰明，是名專門負責與超能力人類有關案件的律師。因意外接受了表哥布斯班拿（Bruce Banner）的輸血才激發潛能，化身成綠色巨人變形女俠。但珍妮花因變成 6 呎 7 吋高並擁有超能力的變形女俠後，令生活開始變得異常複雜。

(L-R): Mark Ruffalo as Smart Hulk / Bruce Banner and Tatiana Maslany as Jennifer “Jen” Walters/She-Hulk in Marvel Studios’ She-Hulk: Attorney at Law, exclusively on Disney+. Photo courtesy of Marvel Studios. © 2022 MARVEL.

Disney+ 8月片單：《鐵血戰士：狩獵追擊》

上架日期：正在播出

由阿諾舒華辛力加主演的《鐵血戰士》可算是科幻動作片中的經典之作，最近在 Disney+ 上架的《鐵血戰士：狩獵追擊》更是《鐵血戰士》的前傳，帶大家回帶至 300 年前這群鐵血戰士首次入侵地球的經歷。故事以 18 世紀初北美原住民科曼奇族民族為背景，一班彪悍原住民為了守護家園，努力對抗外星高等生物的鐵血戰士，卻逐漸演變成殘忍的獵殺，最後靠女主角靠住最原始的武器與鐵血戰士決戰生死，當中不缺追逐、廝殺場面的場面，刺激度爆燈。

(L-R): Dakota Beavers as Taabe and Amber Midthunder as Naru in 20th Century Studios’ PREY, exclusively on Hulu. Photo courtesy of 20th Century Studios. © 2022 20th Century Studios. All Rights Reserved.

Disney+ 8月片單：《我是樹人》

上架日期：正在播出

樹人（Groot）在電影《銀河守護者》和《復仇者聯盟》中憑着可愛模樣俘虜萬千 Marvel 迷，一直人氣高企，Marvel 早前更確認推出《我是樹人》（I Am Groot）的外傳式短劇，一共 5 集，讓大家一起見証 Baby Groot 的百厭成長之路。

Groot (voiced by Vin Diesel) in Marvel Studios’ I AM GROOT exclusively on Disney+. © 2022 MARVEL.

Viu 8月片單：《今日的網漫》

上架日期：已開播，新集數逢星期五、六晚上上線

金世正憑住在韓劇《社內相親》中的活潑搞怪演出而大受歡迎，最近又有新劇上演！韓劇《今日的網漫》改編自 2016 年的人氣日劇《重版出來！》，描繪柔道選手出身的女主角因傷被迫放棄當運動員， 而轉職成為網絡漫畫編輯。雖然網漫編輯部正面對解散危機，但大家依然懷着滿腔熱誠做好每一項工作，過程熱血又勵志，同時亦反映韓國網絡漫畫業界激烈競爭的情况。

Viu 8月片單：《說出你的願望》

上架日期：已開播，逢星期五、六 10pm 上線

韓劇《說出你的願望》由池昌旭、秀英​、成東鎰主演，以治癒為題材，講述一位生無可戀的青年因社會服務令而走進臨終關懷醫院服務，後來結識到性格開朗的護士和熱血義工，改變了他對生命的看法，是一部充滿歡笑與淚水的療癒電視劇。劇集由《謗法》的金容完導演執導，《I Can Speak》的趙靈秀編劇執筆，以荷蘭某個實現癌症末期患者最後心願的基金會為藍本改編而成。

Viu 8月片單：《月升滄海》

上架日期：已開播，新集數逢星期二至四晚上上線，每次更新兩集

由內地花旦趙露思和吳磊主演的古裝劇《星漢燦爛・月升滄海》近日在黃 Viu 熱播，故事改編自《知否知否應是綠肥紅瘦》作者—關心則亂的小説《星漢燦爛，幸甚至哉》，講述武將女兒程少商因戰亂自小被留在祖母身邊長大，因不得其歡心而受盡冷落，終於待父母歸來，卻因多年疏離使親情已難再拾，後來遇上年輕將軍凌不疑，兩人一起成長改變並攜手化解國家危機。

Viu 8月片單：《換乘戀愛2》

上架日期：正在播出，新集數逢星期五深夜上線

韓國人氣戀愛綜藝節目《換乘戀愛》繼 2021 年播出之後，最近再推出第二季，沿用上季玩法，找來 5 對舊情人住在同一屋簷下，朝夕相處，同時也讓參賽者在前任面前認識新對象，看着他們尋找新戀情，或者成功與舊愛破鏡重圓，就是最大看點。