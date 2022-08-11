8月煲劇片單｜ Netflix 、Disney+、黃viu 推薦 ！李鍾碩回歸作《律戰江湖》/ Marvel全新喜劇《變形女俠：律政英雄》 8.18上架
踏入 8 月， Netflix 、Disney+ 及黃 Viu 等人氣影音串流平台都推出全新片單！像大家最關心的韓劇推薦已經有大把選擇，李鍾碩退伍後的首套回歸作《律戰江湖》、實力派男神池晟挑戰一人分飾兩角的《獵鑽緝兇》，還有人氣女演員金世正擔正的熱血勵志劇《今日的網漫》，完全唔憂劇荒！Marvel 迷則可集中火力追看 Disney+，皆因新劇《變形女俠：律政英雄》 和《我是樹人》相繼上線。想趁農曆七月追看鬼片、恐怖片的，推薦 Netflix 的《泰恐怖 校園怪談》和《扮工獵人》，即睇 8 月必睇煲劇片單，今個 weekend 留在家中慢慢煲劇啦。
Netflix 8月片單：《睡魔》
上架日期：正在播出
由人氣 DC 漫畫改編的美劇《睡魔》剛於 Netfilx 上架不足一個星期，已經登上香港 Top 10 節目的排行榜，人氣爆燈！劇情講述威力強大的「夢之王」具控制夢境及夢魘的能力，有次因誤中神祕術士的召喚而被困在清醒世界，其法器如沙、頭盔和紅寶色更被一併收走。遭囚多年之後，他終於掙脫枷鎖並成功逃回自己的夢境世界，卻發現物是人非。「夢之王」為了尋回他被剝奪的一切，決心踏上寰宇之旅，並重掌自己的力量。
《睡魔》由 Tom Sturridge 飾演「無盡」當中的「夢」、Gwendoline Christie 飾演路西法、Sanjeev Bhaskar 和 Asim Chaudhry 分別飾演該隱和亞伯。Allan Heinberg (《神力女超人》《實習醫生》)擔任編劇、節目統籌與監製。曾負責製作過《好預兆》的 Neil Gaiman 與《蝙蝠俠：開戰時刻》《黑暗騎士》《超人前傳》的 David S. Goyer 也一起擔任編劇與監製。
Netflix 8月片單：《泰恐怖 校園怪談》/《屍厲學校：鬼話連篇》
上架日期：正在播出
正值農曆七月，Netflix 也特意推出一系列鬼片和恐怖片應應節，當中不得不提這部改編自漫畫的最新驚悚泰劇《泰恐怖 校園怪談》（又名《屍厲學校：鬼話連篇》）。以鬧鬼校園為背景，收錄了 8 段校園鬼故傳說，像女學生墜樓身亡、圖書館鬧鬼、學生餐廳供應人肉肉湯、學校倉庫出現無頭鬼、房間有魔鬼出沒、復仇心切的惡魔在廢棄建築內現身，還有一間只有死掉學生上課的教室⋯⋯讓大家想起自己曾在學校遇到的各種怪象。這次探索恐怖校園的新人演員包括：凱·勒西迪差、納查潘·帕拉瑪查倫羅 、帕尼莎拉·里庫蘇拉康、詹妮絲·歐普拉瑟特、陳瑞書 、席索恩·克林妮亞、辛娜瑞迪·阿努蓬皮查特等人共同演出。
Netflix 8月片單：《扮工獵人》/《打卡獵人》
上架日期：8 月 12 日
由奧斯卡影帝占美霍士（Jamie Foxx）主演的《扮工獵人》絕對是 8 月必睇的 Netflix 新戲！電影以吸血鬼為題材，講述一位在洛杉磯努力工作的藍領爸爸，為了讓女兒過上更好的生活，日間當泳池清潔工，入夜則化身成國際吸血鬼獵人協會的一員，四出獵殺吸血鬼，而這個才是他主要的收入來源。單看預告片，已經見到不少斷頭爆身的血腥場面，驚悚片迷一定喜歡！
Netflix 8月片單：《一家之主》
上架日期：正在播出
8 月份的 Netflix 必睇推薦，還有這套台灣電影《一家之主》，由金像獎影后鮑起靜、台灣金鐘視后柯佳嬿、寇世勳和李淳主演，演員陣容強勁！故事圍繞鮑姐飾演的葉蘭心，一直為丈夫和孩子打點家中一切大小事務，忙得焦頭爛額。臨屆退休之年，家中卻出現「土地問題」，本來擺放在客廳的藏書、看電視的空間都愈縮愈細，於是她打算找個更寬敞的新單位安頓全家。
Netflix 8月片單：《紳士與小姐》
上架日期：8 月 19 日
Netflix 的 8 月韓劇陣容不算強勁，繼正在熱播的《非常律師禹英禑》之後，將於 8 月 19 日一連推出三套去年底的收視 Top 3 人氣韓劇，包括《紳士與小姐》、《老爸冤家光姐妹》和《三光公寓戀人們》。當中由智鉉寓、李世熙、姜恩卓、朴荷娜等人所主演的《紳士與小姐》更大玩叔姪戀，描寫一個喪偶且帶住三個孩子的霸氣總裁大叔，遇上 20 多歲的年輕家庭女教師而譜出浪漫戀曲。雖然又是有錢霸氣大叔配搭天真浪漫窮家女的故事，但韓國觀眾仍然相當受落，《紳士與小姐》在韓國播出 6 個月期間，全國平均收視達 31.28%，最高更達到 38.2%，堪稱年度收視冠軍韓劇！
Disney+ 8月片單：《律戰江湖》
上架日期：已開播，新集數逢星期五、六 10:30pm 上線
除了 Netflix，另一影視串流平台 Disney+ 今個月也推出多套全新韓劇，必睇李鍾碩退伍後的首部回歸作《律戰江湖》，與少女時代成員潤娥合作，劇情講述李鍾碩飾演的三流律師出身貧窮，無背景無人脈，官司也經常敗訴，卻愛自吹自擂，因此被同行譏為「大嘴巴」。本來與任職護士的太太過着平凡生活，後來卻突然被捲入一宗充滿疑點的命案，而含冤入獄。為了保命及守護家人，他逐漸黑化並成為天才騙子，與妻子內應外合洗脫罪名，聯手揭發巨大陰謀背後的腐敗權貴真面目。開播之後大獲好評，不少人都讚劇情節奏明快，氛圍也不算沉重有笑位，值得一看。
Disney+ 8月片單：《獵鑽緝兇》
上架日期：正在播出
另一話題韓劇《獵鑽緝兇》由實力派演員池晟主演，講述一對孖生兄弟自 22 年前繼父被殺之後各自生活成長，兩人長大後分別成為了熱血檢察官及理性型推理小說作家。直到一天，他們發現了其生父被陷害成繼父的兇手，於是決定破解懸疑兇案，並尋找能解開整個陰謀的關鍵之物 — 沾滿鮮血的鑽石之箭 ADAMAS，誓要追查真正的殺父仇人。《獵》的最大亮點一定是池晟繼《Kill Me Heal Me》之後再次挑戰一人分飾兩角，演活了兩兄弟的性格差異。
Disney+ 8月片單：《變形女俠：律政英雄》
上架日期：8 月 18 日 喜劇《變形女俠：律政英雄》
由電影《變形俠醫》延伸出來的《變形女俠：律政英雄》是 MCU 系列首部律政喜劇，集律政、喜劇與超級英雄元素於一身，並將於 8 月 18 日在 Disney+ 獨家上線。原名為珍妮花華特斯的變形女俠（She-Hulk），30多歲、單身，為人絕頂聰明，是名專門負責與超能力人類有關案件的律師。因意外接受了表哥布斯班拿（Bruce Banner）的輸血才激發潛能，化身成綠色巨人變形女俠。但珍妮花因變成 6 呎 7 吋高並擁有超能力的變形女俠後，令生活開始變得異常複雜。
Disney+ 8月片單：《鐵血戰士：狩獵追擊》
上架日期：正在播出
由阿諾舒華辛力加主演的《鐵血戰士》可算是科幻動作片中的經典之作，最近在 Disney+ 上架的《鐵血戰士：狩獵追擊》更是《鐵血戰士》的前傳，帶大家回帶至 300 年前這群鐵血戰士首次入侵地球的經歷。故事以 18 世紀初北美原住民科曼奇族民族為背景，一班彪悍原住民為了守護家園，努力對抗外星高等生物的鐵血戰士，卻逐漸演變成殘忍的獵殺，最後靠女主角靠住最原始的武器與鐵血戰士決戰生死，當中不缺追逐、廝殺場面的場面，刺激度爆燈。
Disney+ 8月片單：《我是樹人》
上架日期：正在播出
樹人（Groot）在電影《銀河守護者》和《復仇者聯盟》中憑着可愛模樣俘虜萬千 Marvel 迷，一直人氣高企，Marvel 早前更確認推出《我是樹人》（I Am Groot）的外傳式短劇，一共 5 集，讓大家一起見証 Baby Groot 的百厭成長之路。
Viu 8月片單：《今日的網漫》
上架日期：已開播，新集數逢星期五、六晚上上線
金世正憑住在韓劇《社內相親》中的活潑搞怪演出而大受歡迎，最近又有新劇上演！韓劇《今日的網漫》改編自 2016 年的人氣日劇《重版出來！》，描繪柔道選手出身的女主角因傷被迫放棄當運動員， 而轉職成為網絡漫畫編輯。雖然網漫編輯部正面對解散危機，但大家依然懷着滿腔熱誠做好每一項工作，過程熱血又勵志，同時亦反映韓國網絡漫畫業界激烈競爭的情况。
Viu 8月片單：《說出你的願望》
上架日期：已開播，逢星期五、六 10pm 上線
韓劇《說出你的願望》由池昌旭、秀英、成東鎰主演，以治癒為題材，講述一位生無可戀的青年因社會服務令而走進臨終關懷醫院服務，後來結識到性格開朗的護士和熱血義工，改變了他對生命的看法，是一部充滿歡笑與淚水的療癒電視劇。劇集由《謗法》的金容完導演執導，《I Can Speak》的趙靈秀編劇執筆，以荷蘭某個實現癌症末期患者最後心願的基金會為藍本改編而成。
Viu 8月片單：《月升滄海》
上架日期：已開播，新集數逢星期二至四晚上上線，每次更新兩集
由內地花旦趙露思和吳磊主演的古裝劇《星漢燦爛・月升滄海》近日在黃 Viu 熱播，故事改編自《知否知否應是綠肥紅瘦》作者—關心則亂的小説《星漢燦爛，幸甚至哉》，講述武將女兒程少商因戰亂自小被留在祖母身邊長大，因不得其歡心而受盡冷落，終於待父母歸來，卻因多年疏離使親情已難再拾，後來遇上年輕將軍凌不疑，兩人一起成長改變並攜手化解國家危機。
Viu 8月片單：《換乘戀愛2》
上架日期：正在播出，新集數逢星期五深夜上線
韓國人氣戀愛綜藝節目《換乘戀愛》繼 2021 年播出之後，最近再推出第二季，沿用上季玩法，找來 5 對舊情人住在同一屋簷下，朝夕相處，同時也讓參賽者在前任面前認識新對象，看着他們尋找新戀情，或者成功與舊愛破鏡重圓，就是最大看點。