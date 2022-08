吳林峰感激軒公教路  黃妍攜手小塵埃踏台

吳林峰 和「文青女神」黃妍,將於今個周末出席一場音樂盛宴!Live Nation HK於8月12至14日、一連三日假亞洲國際博覽館舉行全港首個以「852」為主題的「築 ◆ 動文創 樂風集團 呈獻852FES」Awaken Festival覺醒文化活動。「852FES」為支持本地音樂,更聯乘音樂平台「Ones To Watch」邀請多位本地年輕音樂人包括唱作歌手吳林峰、「文青女神」黃妍及組合Nowhere Boys等,於「852FES x Ones to Watch」舞台輪流演出,讓觀眾從視覺和聽覺擁抱本地文化。

鍾情士多人情味

「852FES」糅合各式各樣的本地懷舊文化,去年摘下「年度作曲人」的吳林峰也坦承熱愛舊式港味,還笑言兒時喜歡在士多買汽水、吃零食,留下了不少腳印,那些年的人情味至今仍然令人難以忘懷;他也直言創作歌曲《巴士光年》時,融入了不少香港特色:「《巴士光年》的主題和大家的日常息息相關,就是巴士路程和塞車,大家應該也經歷過。」

早前吳林峰曾於社交平台表示,擔任張敬軒演唱會嘉賓後獲益良多,他也笑言學以致用,並在本周五(12日)的音樂舞台上盡情發揮:「軒公給了我許多意見和想法,我也有向他請教咬字方法;至於有沒有偷師,多少也有的,因為他說了很多我唱歌時沒有注意到的小習慣!他令我對唱歌多了一點概念,希望接下來的Live Show能帶給大家驚喜!」

熱愛近距離互動

「新一代文青女神」黃妍將於本周六(13日)聯乘小塵埃、Michael C等音樂單位登上覺醒舞台,她透露早已為樂迷準備「特別禮物」:「今次首次以『Our Works Our Live』參與演出,所以與另外三位伙伴討論了特別歌單;除了獻唱自己的歌曲外,亦會分別和小塵埃、Michael C合唱沒有演出過的歌曲。」過去曾舉辦讀書會、社會實驗的她亦直言喜歡和歌迷近距離接觸,還預告未來若有適合的活動,絕對願意與本地文化單位合作。

黃妍將於本周六(13日)聯乘小塵埃、Michael C等音樂單位登上覺醒舞台。

本地音樂 : 852FES x Ones to Watch舞台演出名單