黃夏蕙今日移民離港：大家唔好掛住我，我只係一個傳說

91歲黃夏蕙早前宣布今年8月離開香港，和老公潘炳烈移民美國，享受四代同堂之樂，夏蕙BB每年都扮不同生肖去黃大仙上頭炷香，被封為「頭炷香KOL」，為香港人帶來無數歡樂，所以很多網民都不捨得她。今日便是夏蕙BB離港的日子，她在機場接受訪問時說：「唔捨得你哋，唔捨得香港朋友，希望農曆年返嚟上頭炷香！」

黃夏蕙早前宣布今年8月離開香港，和老公潘炳烈移民美國，享受四代同堂之樂。

今日便是夏蕙BB離港的日子。

夏蕙BB在機場接受訪問時說：「唔捨得香港朋友，希望農曆年返嚟上頭炷香！」

之後夏蕙BB在fb留言跟大家道別：「原諒今天我要告別了！當大家睇到我呢張相嘅時候，我應該準備起飛，先去台灣，然後轉機去美國。大家唔好掛住我，因為我只係一個傳說，傳說總會過去，不要迷戀我！哈哈！剩下嘅就只有一個過被世人復述嘅故事。希望大家可以做到故事中嘅主角，將呢個傳說發光發亮！有能力嘅朋友，去幫助需要幫忙嘅朋友，冇能力嘅朋友，暫時忍耐，相信仲（總）有一日，不斷磨練同改進嘅日子下，你都可以成為一個有能力幫助別人嘅人物。再會！」

夏蕙BB今日在fb貼Bye Bye相，留言跟大家道別。

之後網友紛紛留言祝福夏蕙BB，盡顯不捨之情：「夏蕙姨，唔捨得你呀！要健康快樂呀！」、「保重，祝一路順風 、身體健康！」、「好好享受你嘅新生活，有緣再會！」、「保重！ 一路平安，到咗美國繼續出post update近況啊！」

夏蕙BB寫道：「大家唔好掛住我，因為我只係一個傳說，傳說總會過去，不要迷戀我！哈哈！」