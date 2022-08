旺角好去處｜佛系 Bobby Hill 登陸朗豪坊 必影經典打坐睡房＋賣逾20款周邊精品

美國人氣動畫《King Of The Hill》的主角 Bobby Hill 早年憑一系列「緣分到了,自然⋯⋯」的佛系梗圖在網上爆紅,近日《King Of The Hill》更登陸旺角朗豪坊開設亞洲首個期間限定主題店,把經典場面如 Bobby 的睡房和初中校園走廊完美還原出來,房內還有擺放了 1:1 的打坐版本 Bobby 模型,絕對是最正打卡位!

打卡場景以外,期間限定主題店當中還有超過 20 款首次曝光的 Bobby 精品,由 T-Shirt、衛衣、電腦袋、散紙包、文具膠紙至地毯都有,全部印有盞鬼造型的 Bobby 圖案,最平 $38 有交易。這裏連坊間少見的 Bobby Hill 毛公仔和搪膠人偶都可以找到,後者分別有經典立正造型和打坐造型,兩者均為快閃店獨家限量款式,粉絲們值得入手珍藏!只要買任何產品,即可以 $150 換購 Bobby Hill 造型的會場限定環保袋。

Bobby Hill 造型地毯 $288至$588 Bobby Hill 造型 A4 透明文件夾 $38 Bobby Hill 造型會場限定 T-Shirt $350 Bobby Hill 造型毛毯 $368、Bobby Hill 造型毛公仔 $388 Bobby Hill 造型散銀包 $128至$188

《King Of The Hill》期間主題限定店

日期:2022 年 8 月 12 日至 9 月 10 日

地點:旺角亞皆老街 8 號朗豪坊 L12

營業時間:星期一至四 12pm-9pm、星期五至日及公眾假期 12pm-10pm