Club Wheelock 推十周年大抽獎！送Samsung智能電視/ 美利酒店住宿套票 總值逾10萬元

中獎機會又來了！會德豐旗下 Club Wheelock 為慶祝成立 10周年，近期推出連串慶典活動，當中以「10周年壓軸大抽獎」最令人期待，不單止送出香港美利酒店 Superior 客房住宿套票、Samsung Galaxy 平板電腦、Dyson 風筒、海港城千元禮品卡等，頭獎更有機會贏走 Samsung QN700B 55 吋 8K 智能電視，其餘獎品則包括 Lubuds 飲食集團餐飲現金券、Riedel Winewings 酒杯套裝、Uber $200 乘車禮券等，總值超過 10 萬港元！

不過要留意，這次抽獎只開放給 Club Wheelock 會員參加。若未成為會員，只需年滿 18 歲，並於官網完成幾個簡單步驟登記即可，抽獎結果也將於 9 月 30 日公佈結果。

Club Wheelock 十周年大抽獎

參加日期：即日至 2022 年 9 月 15 日

詳情：https://bit.ly/3PlmJTT

Club Wheelock 的會員除了可以參加大抽獎，還有一系列的十周年會員福利，當中包括高級商舖的購物、餐飲及酒店住宿優惠，並有機會獲邀出席攝影相展、品酒活動、健康工作坊及創科講座等活動，更可優先參觀會德豐地產旗下指定發展項目及置業奬賞等。