Stanley貼出事前相慨嘆：願大家永遠保持相片的笑容   鏡粉促魯庭暉勿龜縮開記招交代

MIRROR 演唱會事故，COLLAR成員So Ching（蘇芷晴）男友阿Mo（李啟言），一直在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，現時已清醒過來，能簡單和外界溝通。意外後部分鏡仔已先後出post講感受，昨晚（11日）輪到Stanley（邱士縉），他在IG上載多張意外前眾人在紅館綵排的花絮相，當中包括姜濤、Anson Lo、AK、Tiger等，而戴白色帽的阿Mo亦在其中，當時各人心情輕鬆愉快。

So Ching男友阿Mo，意外後一直在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，現時已清醒過來。

昨晚Stanley在IG上載多張意外前眾人在紅館綵排的花絮相。

其中一張相，姜濤、Anson Lo、AK等在聊天，神情輕鬆。

Stanley寫道：「沉澱了一段時間，呢段日子好容易跌入一個小漩渦，會不停問為何會這樣？為何會是我們？如果這樣會怎樣？很多很多個為甚麼，很多很多個如果。但沉澱下來，或許這正是一個考驗給我們，叫我們要更強大，叫我們要更團結，叫我們要更互相保護彼此。所以我相信我們12+24會更強大地，會更團結地，一起站上舞台再次揮舞！」

另外一張相，姜濤指手劃腳，笑容滿面，而戴白帽的阿Mo（左下角）正舉起雙手，似在研究舞步。

他又寫道：「這段日子，感謝大家的愛護及支持，粉絲們、前輩們、朋輩們、家人們，我全到收到。原諒我不能一一回覆。說了再見，約定再見，就會再見！願大家都永遠保持着相片裏的笑容！」

Tiger打鼓。

阿Mo（左三）似在沉思。

鏡粉要求魯庭暉交代三要點

鏡仔陸續出po，但MakerVille行政總裁魯庭暉，除了在事發後，到醫院交代傷者情況和鞠躬道歉，之後一直未有任何交代，一班鏡粉昨晚在IG發出「一群鏡粉致魯庭暉公開信」，指對MakerVille今次處理危機的做法感到失望：「 最讓我們心痛的是，公司『龜縮』之舉，令12個鏡仔成為管理層擋箭牌……鏡仔在你們眼中，就是可以隨時撤換，用完即棄的棋子嗎？」信中促請MakerVille在3日內宣布召開正式記者會，並列三個要點：

MakerVille行政總裁魯庭暉，事發後到醫院交代傷者情況。

魯庭暉又鞠躬道歉，但之後一直未有任何交待。

一班鏡粉在IG發出「一群鏡粉致魯庭暉公開信」，指對MakerVille今次處理危機的做法感到失望。

・再次向受傷的舞蹈員、意外當晚在場的公眾、因演唱會腰斬而未能入場的觀眾正式道歉；

・交代公司對所有涉事傷者的賠償方案；

・交代是次演唱會中所有勞工是否得到合理保障，以及一切相關事宜。

鏡粉直言即使魯庭暉引咎辭職亦於事無補：「閣下若決定要離開MakerVille，亦要必須在完成善後工作方可離任。至於對閣下的仔細問責，我們保留這權利，留待事件調查及有訴訟結果以後再一一和你計算。」還hashtag「公司問題公司解決」、「責任不在12子」！

「一群鏡粉致魯庭暉公開信」全文：