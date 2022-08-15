中秋月餅2022 ｜編輯試食6款新奇月餅 威靈頓牛柳夠古怪＋創新魚子醬口味￼

【 中秋月餅2022 】還有不足1個月就來到中秋節，在人月兩團圓的喜慶日子裡，當然要跟至親相聚。提起中秋節，一定不少得主角 — 月餅！不過月餅口味繁多，由最傳統的雙黃白蓮蓉、陳皮紅豆、五仁，到較新款的朱古力餡和茗茶系列都有。不過以上種種相信你都有試過或見過，所以今次編輯決定身先士卒，品嚐今年6款特別口味月餅，例如讓你意想不到的威靈頓牛柳餡、北海道芝士蛋糕魚子醬餡，還有酸酸甜甜的蔓越莓餡等等。

中秋月餅2022｜試食6款創新口味月餅

Phoebe’s Kitchen｜全港首創威靈頓月餅

Phoebe’s Kitchen的創辦人，因2020年疫情初期影響，大學暫停面授課堂，因而多了時間在家中下廚，同時也在社交媒體開設專頁分享煮食心得，當中分享過的威靈頓月餅更掀起網民熱烈討論，因此索性休學1年，全力將產品推出市場。

Phoebe’s Kitchen過去推出威靈頓牛柳月餅大受網民熱討，今年推出全新威靈頓三文魚月餅。

Phoebe’s Kitchen於去年首次賣威靈頓牛柳月餅，而今年就有新登場的威靈頓三文魚月餅，聽落相當奇怪。威靈頓月餅需冷凍保存，因此在品嚐之前需要自行於月餅上搽抹蛋漿，再利用焗爐或氣炸鍋烹煮，過程不算複雜，「手殘」都做到。

焗製過後的酥皮非常香脆，先試威靈頓牛柳月餅，發現皮薄多餡。月餅採用牛里脊肉，嫩滑多汁，還加入巴馬火腿、白蘑菇、鵝肝及黑松露醬等，味道濃郁，不過記得要趁熱吃，否則酥皮和牛肉就會變得太韌。

威靈頓牛柳月餅採用牛里脊肉，嫩滑多汁。

之後再試威靈頓三文魚月餅，和牛柳那款一樣，餡料亦是非常之多，三文魚肉質鮮嫩。月餅同時混合了忌廉芝士菠菜，並加入水牛芝士及巴馬臣芝士，所以芝士味非常突出。不過說真一句，以上兩款月餅都顛覆了編輯對月餅的既有概念，感覺不像吃月餅。但若然你是一個勇於挑戰的人的話，試試又無妨。

威靈頓三文魚月餅餡料多，有濃郁芝士香。

威靈頓牛柳/三文魚月餅

價錢：$258/盒（每盒同款2件）

購買方法：https://bit.ly/3dri99t

皇籽滙｜健康之選 低糖低脂魚子醬月餅

魚子醬向來給予大家矜貴的感覺，Royal Caviar Club（皇籽滙）於2020年推出全球首創魚子醬月餅後，今年跟著名糕點大師 Gael Majchrzak 合作，推出4款全新魚子醬月餅。月餅配方不含防腐劑，採用北海道鮮奶油、意大利時令草莓和黑松露、日本海藻糖、馬達加斯加香草豆和皇籽滙的魚子醬等食材，主打低糖和低脂。今年他們推出的新口味組合，就有北海道芝士蛋糕、草莓、香草和松露口味配以每件8克魚子醬的冰皮月餅。

皇籽滙月餅盒高貴典雅，是送禮之選。

禮盒內有4件混合了魚子醬的月餅，包括香草口味（左上角）、草莓口味（左下角）、松露口味（右上角）、北海道芝士蛋糕味（右下角）。

編輯試食北海道芝士蛋糕和松露口味，前者顏色呈米黃，切開後清楚看到粒粒魚子，口感順滑，尤如真的品嚐芝士蛋糕一樣，可惜略嫌芝士味太濃，導致未能好好細味魚子醬味道；後者賣相呈灰黑色。切開是米黃色餡和魚子醬，一咬開濃郁黑松露味隨即湧出，配合魚子醬更顯鮮味，編輯認為黑松露魚子醬味月餅更能品嚐到箇中特色。

每件月餅含8克魚子醬

黑松露味一湧而上

魚子醬月餅禮盒

價錢：$580/盒（4件裝）

銷售點：中環皇后大道中15號置地廣場中庭2樓216/A號舖

查詢：https://royalcaviarclub.com/

品悅｜精美機艙禮盒設計 5款創新口味迷你月餅

國泰空廚的自家品牌品悅（Deli-Delight）今年推出兩款全新月餅禮盒，除了傳統的雙黃白蓮蓉月餅外，今次更有創新迷你月餅系列，內含5款口味月餅，包括竹炭紫芋味、陳皮豆沙味、宇治綠茶味和蔓越莓月餅。編輯試食竹炭紫芋味和蔓越莓兩款月餅，前者黑色竹炭外皮上抹上金漆，顯得高貴有氣派，切開裡面可以見到粉紫色的紫芋內餡，口感順滑，不過一放入口就未能立即感受到紫芋味，要透過慢慢咀嚼，紫芋香才從喉嚨中湧出，直通鼻腔。蔓越莓月餅呈紅色，賣相同樣吸引，裡面可以看到一絲絲的蔓越莓果蓉，口感像鳳梨酥，味道酸中帶甜。

品悅推出一盒6件創意口味迷你月餅

竹炭紫芋味月餅，純黑色外皮上抹上金漆，盡顯高貴。

切開裡面是紫色的紫芋餡，紫芋味起初不太突出，不過香味會慢慢滲出來。

紅色的月餅較為少見，其實是蔓越莓味月餅。

裡面有一絲絲蔓越莓果蓉，口感如鳳梨酥。

月餅禮盒亦悉心設計過，封套模擬飛機機艙望向窗外中秋月圓夜空，同時附有迷你手製紙藝燈籠，燈籠每面均有香港著名地標特色紙雕剪影，隨包裝附送蠟燭燈，可細賞紙藝光影互動。

月餅盒模仿飛機機艙窗口，望出去是點點繁星和圓月。

附送紙藝燈籠，上面刻畫了4個香港地標性地方。

迷你月餅禮盒

價錢：$388/盒（6件裝），即日起購買1至3盒每盒$313、4-9盒每盒$290

購買方法：https://www.deli-delight.com/

