MC張天賦下個月同洪嘉豪再開騷 ：幾緊張，但佢驚過我

人氣男神 MC張天賦，昨天（11日）出席日本殿堂級護膚品牌ALBION，於海港城舉行的《ALBION Beach House盛夏海濱美肌派對》，還在會場內體驗日式海濱度假屋，和一眾「賦二代」感受夏日氣氛。

MC出席日本殿堂級護膚品牌ALBION活動，還在會場內體驗日式海濱度假屋。

提及下個月與洪嘉豪再次合作開騷，MC提及今次會有跳舞環節：「但時間並唔係太充裕，所以都幾緊張，但唔緊要！因為有人驚過我，嗰個就係洪嘉豪啦！」而搶不到演唱會門票的「賦二代」亦不用擔心，MC表示﹕「相信今次演唱會之後，都希望會盡快舉辦更多嘅演唱會，盡量安排更多嘅場數，或者更大嘅場地。」MC亦計劃演唱會後會請假休息，與媽媽一起飛去日本，話要陪媽媽浸溫泉，盡顯孝道呀！

提及下個月與洪嘉豪再次合作開騷，MC說：「幾緊張，但唔緊要！因為有人驚過我，嗰個就係洪嘉豪啦！」

MC亦表示首次接拍電影的《夜校》已經順利殺青，更十分謙虛的說﹕「吸收咗上次嘅經驗，今次會準備得更加充足，希望會更上一層樓。」亦透露未來會有更多的拍攝工作，「賦二代」記得要入場支持呀！

MC近日都忙於電影和演唱會事宜，作為「大忙人」的他就分享以前好喜歡游泳，但入行後就少了時間做運動了，不少人更擔心他會否連護膚的時間也沒有。MC笑說自己好懶，沒特別講究護膚，平日都是聽化妝師的建議。但強調化妝前的基底好重要，若做得不好的話，便好容易出油。而關於對化妝水的喜好，MC就指自己好重視香味，而且一定要夠保濕。

MC將健康水倒落化妝棉，然後輕輕拍打在手背上，他形容感覺好舒服。

經深入了解健康水的好處後，MC更即席體驗ALBION健康化妝水的升級護膚功效，並親身將健康水倒落化妝棉，然後輕輕拍打在手背上。MC形容感覺好舒服，涼爽且滋潤，更大讚氣味好有親切感！現場主持還笑說要MC拿去給洪嘉豪試用，那就不用抗拒洪嘉豪的「香肩」了！