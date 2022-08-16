過度活躍症  食藥有幫助￼

家長都不想子女有ADHD，但萬一患有，可以怎樣治療呢？原來是「有藥食」的。

舉個例子吧，和ADHD相關的腦功能問題，其中一種是因為患者腦前葉功能，和其他小朋友相比沒有那麼活躍，所以可以借助藥物將他們腦內的「多巴胺」提升，令腦功能也跟著提升，就有可能糾正小朋友專注力失調和衝動、過度活躍的問題。

家長聽見小朋友要食藥，都會擔心副作用，ADHD藥又有什麼副作用呢？現時較常用的ADHD藥物，已用了多年，一直以來副作用不多，對小朋友亦極少見有甚麼後遺症。以下可分享一個個案：



10歲的小明就讀三年級，在學校向來有很多問題，例如老師常投訴他上課時不專心，幾乎從未試過能夠集中精神超過三分鐘。小明媽媽表示，她每次都必須不斷重複指示，小明才能勉強完成一項工作。漸漸，小明在校內被標籤為「搗亂分子」，班主任更公開要求同學不要和小明玩，以免被他「帶壞」。所以，小明愈來愈不喜歡上學，也愈來愈不願學習。

最後，媽媽帶小明看醫生，被診斷為ADHD，需要接受藥物治療。媽媽問了藥名，表示要考慮一下，然後上網搜尋藥物的副作用，又詢問網友意見等等，誰知愈問愈猶疑，其實這是因為，網上資訊本身對這問題都是一知半解。



幸好經過醫生再次解釋後，小明媽媽明白網上資訊未必準確，願意讓小明服藥。經過半年的治療，小明上學的情況得到明顯改善，能夠持續在課室集中精神半小時，老師亦明白他其實是有ADHD，而不是搗亂分子，同學亦重新接受他，跟之前情況比較大大改善。