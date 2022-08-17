自釀客家糯米酒  煮雞湯最補￼

踏入炎炎夏日，暑熱交加的天氣實在令人覺得鬱悶！煩躁！時而雨下又時而暴曬，疫情還在反覆危害市民的生命安全！壓力下的生活環境充滿窒息感！

思鄉了，我那純樸的家鄉，有從小到大和父母在一起的溫聲回憶，回憶起媽媽煮的黃酒雞湯，柔軟香噴噴的手工茶果，爸爸做的甜甜香郁糯米酒，紅黃色的美味五花紅燒肉，都是我們客家人的美食特色，一切都是那麼的值得懷念。

還有家中兩只大黃狗最愛撒嬌，大清早上幾隻家禽的悠悅交響曲，休閑的享受大自然清新空氣，藍天白雲中散發出濃濃的鄉味情懷。之前很多朋友都在問客家糯米酒的做法，現在此分享有關心德，有興趣的朋友可以試試，準備材料如下：

有蓋的玻璃容器、糯米、酒餅、雙蒸白酒、乾毛巾

1. 一個寬口的玻璃樽（約容納20斤水的容量）

2. 糯米3斤（隔夜浸泡）

3. 酒餅3個（壓碎）

4. 雙蒸白酒3斤

製作方法:

1. 將浸好的糯米撈起放入盤中加入適量的水蒸成糯米飯（飯可稍為蒸爛的），倒出拌鬆至完全攤凉

2. 酒餅盡量壓碎

3. 玻璃瓶使用之前須用沸水稍為消殺菌消毒，抹乾水後在瓶內撒入一些碎酒餅在底部，平均的放入一層糯米飯，再撒上一些酒餅，如此反複的一層米飯一層酒餅往上疊，最後把所剩的酒餅全部撒入瓶內，然後在瓶口蓋上保鮮紙，再蓋上一塊毛巾，用繩子綁好毛巾、然後找個合適的碟子蓋好，放在陰涼地方發酵三天

4. 到第三天，可嚐嚐發酵出來的酒，如是甜甜的，成功了。將瓶內發酵的米飯底面反轉，再倒入約3斤雙蒸白酒，瓶口用乾毛巾鋪好，蓋上瓶蓋密封，放在陰涼地方，3個月後就有甜酒喝了。

注意事項：

1. 整個製作過程盡量不要碰到油、鹽和生水，

2. 用的毛巾必須要乾的

3. 雙手操作時可用少許酒殺菌消毒（盡量避免生水） 4. 在第三天，先試試發酵出來的酒，如果是甜的才再加入雙蒸酒，（如果是酸酒的便是失敗）

作者：國際中藥及食品發展聯會會員 梅英