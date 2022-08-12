鏡粉促開記招交代  MakerVille宣布MIRROR暫停活動2個月 專責小組確認金屬疲勞引致鋼索斷裂

MIRROR 演唱會事故，COLLAR成員So Ching（蘇芷晴）男友 阿Mo（李啟言），一直在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，現時已清醒過來，能簡單同外界溝通，意外後12子一直處於停工狀態。昨晚一班鏡粉在IG發出「一群鏡粉致魯庭暉公開信」，指對MakerVille今次處理危機的「龜縮」做法感到失望，並促請MakerVille於3日內宣布召開正式記者會，並列三個要點：

MIRROR演唱會事故，So Ching男友阿Mo，仍在伊利沙伯醫院深切治療部留醫。

昨晚一班鏡粉在IG發出「一群鏡粉致魯庭暉公開信」，促請MakerVille於3日內宣布召開正式記者會。

・再次向受傷的舞蹈員、意外當晚在場的公眾、因演唱會腰斬而未能入場的觀眾正式道歉；

・交代公司對所有涉事傷者的賠償方案；

・交代是次演唱會中所有勞工是否得到合理保障，以及一切相關事宜。

今日大會主辦單位大國文化和MakerVille發聲明再次道歉：「對今次事故為表演者、參與演唱會的工作團隊、觀眾，以至市民帶來不安及影響，#我們深感抱歉。」並指「由於事故仍在調查中，請諒解我們未能及早或進一步評論。公司重申，若發現任何人或單位涉及疏忽而導致今次事故，我們會嚴肅跟進，定必追究。」

聲明指：「事故發生後，我們與受傷的舞者，以及他們的家人一直保持聯繫及會面，以瞭解他們的需要並提供適切幫助。」（圖為阿Mo及父母）

對於傷者，文中指「公司一直心繫傷者，對他們的關顧和支持是當務之急的工作。事故發生後，我們與受傷的舞者，以及他們的家人一直保持聯繫及會面，以瞭解他們的需要並提供適切幫助。但為尊重他們的私隱，我們不便透露詳情。」

聲明又指MIRROR和公司決定暫停MIRROR於八、九月的公開活動：「他們會按自己的情況去善用時間，有的休息，有的學習，有的進行不同訓練及參與其他形式的工作，務求於下一次與大家見面的時候，12子一起以更好的狀態一起出現。」

聲明又指MIRROR和公司決定暫停MIRROR於八、九月的公開活動。

聲明全文

就演唱會事故，我們在此交代以下最新情況：

對今次事故為表演者、參與演唱會的工作團隊、觀眾，以至市民帶來不安及影響，我們深感抱歉。公司正積極配合特區政府的工作小組及協助警方的調查，並提供相關資料，以徹查事故原因。由於事故仍在調查中，請諒解我們未能及早或進一步評論。公司重申，若發現任何人或單位涉及疏忽而導致今次事故，我們會嚴肅跟進，定必追究。

公司一直心繫傷者，對他們的關顧和支持是當務之急的工作。事故發生後，我們與受傷的舞者，以及他們的家人一直保持聯繫及會面，以瞭解他們的需要並提供適切幫助。但為尊重他們的私隱，我們不便透露詳情。

另外， 此次演唱會主要是透過一家舞蹈工作室與舞者合作。但舞者是我們工作上緊密合作的夥伴，他們以及其他有份參與此次演唱會的表演者所付出的努力，公司有目共睹並表示衷心感激。事故發生後，公司亦主動與舞者多次會面，瞭解他們的狀況和向他們提供切實幫助。

公司亦保持與MIRROR的溝通，經過大家討論後，我們理解到各成員均需要時間和空間去調整身心及疏理情緒。因此，MIRROR和公司一起決定暫停MIRROR於八、九月的公開活動。但是，這並不代表MIRROR 12子會就此停下來。他們會按自己的情況去善用時間，有的休息，有的學習，有的進行不同訓練及參與其他形式的工作，務求於下一次與大家見面的時候，12子一起以更好的狀態一起出現。

公司再次就受影響場次(即7月28日-7月31日，8月2日- 8月6日)的觀眾致歉，相關的門票退款安排將於下星期公佈。

我們衷心希望傷者早日康復。請大家繼續為受事件影響的人士祈禱。

大會主辦單位大國文化及MakerVille

由康文署牽頭組成的跨部門專責小組，確認根據實驗室檢驗結果，鋼索斷裂是由金屬疲勞引致。

確認金屬疲勞引致鋼索斷裂

另外由康文署牽頭組成的跨部門專責小組今日召開第三次會議，確認根據實驗室檢驗結果，鋼索斷裂是由金屬疲勞引致，但屏幕懸掛系統的裝置和裝工均可能是引致LED屏幕下墜嚴重事故的原因。

康文署又指明日（13日）會如期將表演場地交給下一個租用人，但會推出三項短期措施，除了暫停使用威也吊人或機器外，亦須重新檢視其舞台設計及由租用人加設的機械裝置，以保障所有工作人員、表演者和在場人士，每日須由康文署同意的合資格人士檢查有關裝置。所以下周五（19日）起舉行的林家謙紅館演唱會，極有機會如期舉行。

下周五（19日）起舉行的林家謙紅館演唱會，極有機會如期舉行。



