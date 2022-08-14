李父感激So Ching陪伴照顧  盼阿Mo有精神接受密集針對性治療

MIRROR演唱會事故 ，So Ching（蘇芷晴）男友阿Mo（李啟言），一直在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，並完成呼吸造口手術，現時清醒，能簡單和外界溝通，惟暫時頸以下部位仍未能移動，需待康復。

阿Mo現時清醒，能簡單和外界溝通，惟暫時頸以下部位仍未能移動，需待康復。

資深親子及家庭教育工作者羅乃萱，今早在fb轉發阿Mo爸爸李盛林牧師第3封代禱信，信中透露阿Mo各項治療都能按醫療團隊的進度和評估進行，大家開始掌握溝通技巧，希望阿Mo能有精神體力面對各項密集針對性質的治療，請大家為阿Mo和他們一家祈禱，信中同時感激So Ching耐心陪伴和照顧。

阿Mo爸爸今日發出第3封代禱信，指希望阿Mo能有精神體力面對各項密集針對性質的治療。

李爸爸代禱信全文：

請為我們感謝神

1. 啟言在出事後到現在已兩個多星期，各項治療都能按醫療團隊的進度及評估進行。

2. 大家都開始掌握了溝通的技巧。

3. 在大患難之中，家庭更經歷親情的可貴，信仰的真實。每次大家握著手禱告的時候，那種溫暖和同在感更顯可貴。

4. 再次感謝 QE 醫療團隊用心的醫治和看顧，更感謝 So Ching 耐心的陪伴和照顧

5. 我們家人需要更多的空間面對啟言的治療，感謝各方的關懷，我們不會在公開場合發表啟言的狀況，暫時只會在代禱信中表達我們的感恩和代求，請見諒！

請為我們繼續恆切禱告

1. 啟言能有精神體力面對各項密集針對性質的治療。

2. 請為啟言及我們一家在神面前的學習禱告。

李父同時感激So Ching耐心陪伴和照顧。