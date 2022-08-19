善用白附子 祛寒兼美白￼

在中醫來說，今年屬於「長夏」，因此這個夏天可能仍有一段時間維持酷熱天氣。每年夏天，女士們除了減肥，當然也會忙於美白。

如果以坊間的美白產品和中藥相比，相信大部分女士都會相信美白產品的功效較多，但我常對年輕女士說，美白產品很多時都是以化學成分為主，即使聲稱當中有某些植物或中藥的有效成分，相關的成分往往也是在實驗室合成，而不是真正從植物中提煉出來。因為根據中藥的製藥經驗，從植物中提煉有效成分的成本非常昂貴，很難製成百多元一瓶的美白產品。

因此，我有時候會建議病人，自行以中藥白附子，外用護膚。

其實，古時已有記載用白附子製成面霜作美顏之用。白附子藥性大溫，屬純陽的中藥，能祛寒濕之頑疾，故能令皮膚變白。因為寒濕凝聚在面上，會令膚色暗黑及容易出黃斑。而且中醫認為久病必虛寒，面部久患之濕疹、面癬、汗斑、頑固暗瘡等頑疾都屬寒濕之病，所以白附子有能治面部百病之稱，現今用作美容護膚最合適。

如果女士們想自己面部的皮膚白淨無斑緊緻，我教大家兩個簡單有效又經濟的白附子護膚法，正式製作和使用前如有疑問，請諮詢註冊中醫師：