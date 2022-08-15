《阿媽有咗第二個》票房突破千萬 有粉絲睇咗4次 姜濤打工點變姜糖茶餐廳

由彭秀慧編劇及執導、毛舜筠、姜濤、柳應廷（Jer）主演的電影《阿媽有咗第二個》叫好叫座，上映4日票房已突破千萬，氣勢凌厲！昨晚歌迷會在英皇戲院搞包場，姜濤低調現身，姜Man到晚上約8時去廁所，即時引起哄動，之後姜濤選擇離開，未有返回戲院看戲。

由彭秀慧編劇及執導、毛舜筠、姜濤、Jer主演的電影《阿媽有咗第二個》叫好叫座，上映4日票房已突破千萬。

很多鏡粉大讚姜濤、Jer處男演出表現出色，紛紛表明會看多數次，姜糖留言：「姜濤連眼神也好戲，尤其當佢打開門見到老竇，眼有火。大銀幕下的姜生側面真係超靚仔，我人生第一次同一部戲入戲院睇第二次！」 、「本人也看了四次，但感受一次比一次強，眼淚也一次比一次多。」柳柳粉亦留言大讚Jer：「柳柳真係做得好好，簡直係超班!」、「柳柳演學生做得好出色呀😍!! 」

很多鏡粉大讚姜濤、Jer處男演出表現出色。

很多鏡粉表明會看多數次。

永發茶餐廳必食姜濤餐

電影大受歡迎，不少姜糖到姜濤戲中打工的油麻地永發茶餐廳潮聖打卡，有姜糖笑言：「去到簡直變咗姜糖茶餐廳，好多姜糖！」永發茶餐廳，開業20多年，去年借出予《阿媽有咗第二個》作為拍攝場地，戲中姜濤飾演的方晴就在這裏打工，現時茶餐廳貼滿姜濤的相和劇照，當中3個必影打卡位，包括姜濤沖奶茶嘅水吧、毛舜筠和姜濤坐過靠門口的卡位，以及姜濤送外賣、放在門口的單車，還有必食姜濤餐：炸燒賣和西多士！

電影大受歡迎，不少姜糖到姜濤戲中打工的油麻地永發茶餐廳潮聖打卡，有姜糖笑言：「去到簡直變咗姜糖茶餐廳，好多姜糖！」（Keung To fb粉絲群組圖片）

戲中姜濤飾演的方晴就在這裏打工，現時茶餐廳貼滿姜濤的相和劇照。（Keung To fb粉絲群組圖片）

茶餐廳貼滿姜濤的相和劇照。（Keung To fb粉絲群組圖片）

還有必食姜濤餐：炸燒賣和西多士！ （Keung To fb粉絲群組圖片）

《闔家辣》都喺度拍

茶餐廳老闆陳先生向傳媒透露，現時假日有一半客人都是專程來捧場的姜糖，茶餐廳還出售姜濤扮樓面伙記的制服，售價$180，內附一套白色制服和劇照。老闆還透露呂爵安（Edan）、鄭中基、吳君如主演的《闔家辣》都有一場戲在此拍攝。

3大必影打卡位：

姜濤沖奶茶的水吧。

毛舜筠和姜濤坐過靠門口的卡位。

姜濤送外賣、放在門口的單車。（Keung To fb粉絲群組圖片）

姜濤在電影中踩單車送外賣。

永發茶餐廳

地點：油麻地廣東道847-849號地下

營業時間：周一至日6:00-20:00