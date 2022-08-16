AEON STYLE 黃埔「夏祭」開鑼 Tefal 易潔炒鍋＄119＋精選貨品最平每件＄10
相信大家在8月7日已經成功獲得第二階段消費券，事隔一星期有多，未知各位的消費券餘下多少呢？如果未用完的話，今次就有大好機會！ AEON STYLE 黃埔店「夏祭」正式開鑼，店舖有超過60件產品以優惠價發售，而「均一價」亦再度回歸，由$30至$500不等可以任選3件產品，購物滿$250或以上又送$20現金券，還有限量福袋供大家換購，絕對是趁低吸納的好時機！
AEON STYLE 黃埔「夏祭」開鑼 精選貨品最平每件＄10
AEON STYLE 黃埔限定「夏祭」今日正式開鑼，涵蓋的貨品包括食品、日用品、煮食用品及衣物，部分貨品以「均一價」發售，例如$30、$50、$70、$100、$300或$500可任選3件貨品。
＄30任選3件：
＄50任選3件：
＄300任選3件：
其他精選貨品：
由即日起至8月30日（周三除外），於AEON STYLE黃埔購物滿$250或以上(以AEON收銀機印即日折實單一發票計算)，即送$20現金券 一張（每宗交易最多只送一張）。現金券只要於 AEON STYLE 黃埔購物滿$200或以上，即可作$20使用（每宗交易最多只用一張）。
即日起凡購物滿$150或以上(以AEON收銀機印單一發票計 算)，即可以$50換購限定福袋1個，福袋內附6 件超值商品，包括食品、玩具及床品，福袋價值超過$130，售罄即止。
AEON STYLE 黃埔「夏祭」優惠
時間：超市0830-2230、百貨1000-2230
日期：即日起至9月4日
地點：紅磡黃埔新天地第5及6期地面及地庫