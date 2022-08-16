張堅庭：香港人一定要撑古天樂 流淚播種的 必歡呼收割 

古天樂 斥資4.5億投資及主演的科幻電影《明日戰記》月初在內地上畫，可惜成績未如理想，古仔被指在內地宣傳時，疑似一時感觸流淚。昨晚古仔從內地返港宣傳，他解釋：「其實因為當時戲院沒開冷氣，熱到呢﹗」不過他坦言感觸是有的，因電影花了10年時間製作，不是一件容易的事，最緊要大家入場支持。古仔在內地曾揚言所有看過《明日戰記》的觀眾都是他老婆，他指因為收看直播的網民叫他老公，所以回應叫她們老婆。

古天樂斥資4.5億投資及主演的科幻電影《明日戰記》月初在內地上畫。

可惜電影在內地成績未如理想，古仔被指在內地宣傳時，疑似一時感觸流淚。





昨日杜汶澤在社交網發文力撐古仔：「當古天樂需要別人支持的時候，你可能會覺得願意幫忙的人只想拍馬屁，只是因為你不清楚姓古的這個人，曾經救過多少人……」今日輪到張堅庭，他在fb寫道：「雖然我做唔到古天樂老婆，但係香港人一定要撑佢，佢幾乎半個人撑住香港電影，從成立後期製作公司到前期投資港產電影，現在出錢出力拍特技片，比其他電影老闆更有勇氣。」

古仔解釋：「其實因為當時戲院沒開冷氣，熱到呢﹗」

張堅庭又說：「我同佢不十分熟，但此時此刻，我希望大家可以用支持MIRROR的熱情支持這部電影，一家大細捧場是酷熱天時的好決定。兄弟，不要流淚，『流淚播種的，必歡呼收割。』詩篇126:5」之後張堅庭又轉發今日出街的預告片留言：「條 Trailer 已經好精彩 ！」網民看後紛紛留言打氣：「古天樂，支持你！、「唔得閒睇都買飛！」、「我要做佢老婆，一定會支持佢！」

張堅庭今日在fb寫道：「雖然我做唔到古天樂老婆，但係香港人一定要撑佢，佢幾乎半個人撑住香港電影。」

他又說：「我希望大家可以用支持MIRROR的熱情支持這部電影。」

《明日戰記》有劉青雲。

張家輝。

還有劉嘉玲。

《明日戰記》香港8.25上映