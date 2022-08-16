台灣品牌青鳥旅行推中秋限定蛋捲禮盒 夢幻油畫風格包裝盒＋多款口味爆餡蛋捲

中秋將至，除了與身邊至親品嚐月餅、湯圓和楊桃外，邊賞月邊茗茶又適合你嗎？台灣知名灌餡蛋捲品牌「 青鳥旅行 」推出全新的中秋限定禮盒，以「喚醒月亮，世界就會很不一樣」為主題，包裝上以油畫風格配上燙金細節繪製「喚月鯨辰」的童話故事，而其中一款典藏禮盒更藏有互動占卜機關，讓大家可以在繁星中尋找答案，解開人生疑難。

「喚月鯨辰」綜合經典蛋捲禮盒內有採用黃金豬後腿肉製成的原味肉鬆蛋捲；使用日本青海苔粉製作的海苔肉鬆蛋捲；以台灣本地原粒花生醬製成的的花生粒粒蛋捲和採用減糖減鹽配方的芝麻沙沙蛋捲。

「喚月鯨辰」綜合經典蛋捲禮盒（紙盒裝$168/12入、鐵盒裝$218/16入）

「喚月鯨辰」綜合真巧蛋捲禮盒中，內含4款以朱古力和不同茶品為主的蛋捲。例如醇黑真巧蛋捲的餅皮加入黑騎士可可粉，使用獨家工序填上一層比利時85%黑朱古力內餡；抹茶真巧蛋捲採用日本靜岡抹茶粉，內餡灌滿抹茶朱古力；伯爵真巧蛋捲選用TWINNINGS皇家伯爵茶以及配以鐵觀音朱古力內餡的鐵觀音真巧蛋捲。

「喚月鯨辰」綜合真巧蛋捲禮盒（紙盒裝$188/12入、鐵盒裝$248/16入）

「喚月鯨辰」中秋典藏禮盒包含8種口味，除了一系列經典口味外，更特別加入早前與春水堂聯乘推出的珍珠奶茶蛋捲。禮盒包裝更加入互動元素，以月光為靈感，在盒身加入融入觀月盤設計成的預言轉盤。只要在心中默想問題後擲出月光骰子，透過行星符號與希臘字母，對應盒中的「喚月之書」，就得尋找到方向。

「喚月鯨辰」中秋典藏禮盒（$348/24入）

青鳥旅行期間限定店

時間：1200-2030

地址：尖沙咀K11 Art Mall B1/F, Kiosk 56、屯門巿廣場 UG/F, Kiosk 15

備註：即日起至9月11日，於門市購買任何兩盒即可享95折優惠，購買任何六盒可享9折優惠。