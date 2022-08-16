中秋月餅2022｜馬拉品牌一個不榴首度來港 推限量D197貓山王冰皮月餅及直送樹上熟榴槤肉

【 中秋月餅2022 】中秋節即將來臨，大家已選購好月餅了嗎？作為榴槤控，假如可以品嚐到香味濃郁的榴槤月餅就大快人心！馬來西亞人氣品牌「一個不榴Souled Out」今年首度襲港，限量推出原味及竹炭貓山王榴槤冰皮月餅。月餅外層軟糯，內餡百分百新鮮貓山王榴槤果肉，香味飄逸，口感猶細奶油般順滑，而且有一種正在品嚐真正榴槤肉的感覺。

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原味貓山王榴槤冰皮月餅（$128/2入、$398/6入）

竹炭貓山王榴槤冰皮月餅（$158/2入、$418/6入）





品牌的榴槤來自100%自然樹上熟貓山王，採用「瓜熟蒂落」純天然方式採摘，絕無添加催熟劑，成分天然，無色素和防腐劑，更是即日採用液氮速凍技術保鮮，由馬來西亞直送到港。

D197貓山王榴槤果肉（$288/400g）





—個不榴 Souled Out貓山王榴槤冰皮月餅

銷售點：千色店、Aeon、永安百貨、Soda mall、信信、九龍駅、盈之屋、HKTV mall、士多、pandamart金Price.com、The Club等

備註：即日起至8月31日，冰皮月餅禮券可享低至75折早鳥優惠

查詢：https://www.facebook.com/souledouthk/