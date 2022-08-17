中秋月餅2022｜木系咖啡店Creo by Brentwood推月餅禮盒 中秋限定特飲同步登場

【 中秋月餅2022 】今年5月下旬於九龍灣開設的咖啡店Creo by Brentwood（Creo）以木系做主題，除了會利用回收樹木製作店內傢俬外，更會與本地藝術家合作繪畫主題牆和杯具，甚有意義。今年中秋節，Creo與本地烘焙團隊合作，推出3款口味月餅（每盒$238、每款口味各1件）。月餅禮盒繼續與本地藝術家Zoie Lam合作，以Zlism星球的外星人做主角，配合中秋團圓的主題，營造濟濟一堂的效果。而3款月餅則有於奶黃餡注入紐西蘭麥蘆卡蜂蜜，甜蜜清新的麥蘆卡蜂蜜奶黃月餅；另一款則是有茶香滲出的斯里蘭卡伯爵茶月餅；最後一款則是混合了阿拉比卡咖啡的濃香咖啡流心月餅。

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除月餅外，兩間分店均由即日起至9月16日推出中秋節限定飲品，九龍灣店推出以西柚汁配搭冷萃咖啡的「八月十五」（$48）以及運用吉士醬配伯爵茶，綴以鹹蛋黃碎的「迎月」（$54）。而堅尼地城店則有以桂花蜜牛奶咖啡配上椰絲棉花糖的「桂月・朝」（$62）和走啡版本的「桂月・暮」（$58）。

Creo by Brentwood

地址：九龍灣偉業街38號富臨中心1樓C2號舖（周一至五0800-1800、周六1000-1500）、堅尼地城科士街40號地舖（0930-1830）

查詢：https://www.instagram.com/creobybrentwood/

