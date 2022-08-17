有粉絲睇咗《阿媽》十一次  姜濤《風雨不改》今日上架  姜糖：每次聽都感動流淚

由彭秀慧編劇及執導、毛舜筠、姜濤、柳應廷（Jer）主演的電影《阿媽有咗第二個》叫好叫座，票房已逾千萬！粉絲大讚處男演出的姜濤和Jer表現出色，還說會多看幾次，有粉絲昨晚在本網IG留言跟我們說：「起碼4次吧，今晚我睇第11次了🔥💪🏻可以細心欣賞不同場景😍！」認真厲害！

由彭秀慧編劇及執導、毛舜筠、姜濤、柳應廷（Jer）主演的電影《阿媽有咗第二個》叫好叫座。

有粉絲昨晚留言跟我們說：「起碼4次吧，今晚我睇第11次了🔥💪🏻可以細心欣賞不同場景😍！」認真厲害！

昨日導演彭秀慧和毛舜筠（Mo姐），接受Do姐 （鄭裕玲）商台節目《口水多過浪花》訪問，彭導表示已勸說老闆，若然MIRROR復工，將再做一次放映：「我想佢哋仍然能夠感受！」Mo姐表示很掛念兩個兒子：「失去咗嘅嘢永遠都係最好，但今日我哋更加要珍惜嘅，係我哋嘅年輕人。」

導演彭秀慧和Mo姐，接受Do姐商台節目《口水多過浪花》訪問。

掛念他們的還有粉絲，彭導昨晚宣布由姜濤飾演方晴主唱的電影主題曲《風雨不改》，今日下午1時在各大音樂平台上架，她寫道：「打從第一天和音樂總監 Alan Wong 去傾這首歌，我們就知道應該朝著一個什麼方向去做 － 也許會是演員比較少嘗試的曲風，但這會是方晴最重要的歌，也會串連起整個故事……最後，詞交來了，陳詠謙寫下《風雨不改》四個字，而我落淚了。」

彭導昨晚宣布由姜濤飾演方晴主唱的電影主題曲《風雨不改》，今日下午1時在各大音樂平台上架。

她又說：「多謝所有喜歡這首歌的觀眾，多謝參與製作的每一個伙伴，最後多謝製作以外的發行團隊和把關的各人員，《風雨不改》終於可以在戲院以外和大家相遇了！」姜糖亦紛紛留言讚好：「太好了，曲詞很感動😍 讓愛化做祝福學會等待 ！」、「每次聽到都會感動流淚的歌！終於終於等到了！真的派台了！」、「阿媽真係好好睇！」、「感謝創作了一首屬於方晴的歌曲❤️非常感動！」、「晴天娃娃要準備冬瓜水迎接晴B出道😍😍😍！ 」