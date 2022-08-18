夏日下午茶2022 ｜7間酒店及非酒店下午茶推介 與Chloé/雪花秀聯乘＋香芒主題＋夢幻粉系

【 夏日下午茶2022 】在皎陽似火的夏天裡，外出郊遊野餐又嫌太熱，遇到突如其來的狂風暴雨又極之不便，若然不想白白浪費一天，倒不如邀約三五知己在室內地方細味精緻的下午茶，好好暢談一番。最近多間酒店和餐廳都推出夏日主題下午茶，有酒店與知名護膚和奢侈品牌聯乘，有餐廳就參加慈善活動，今次一於跟大家分享7間酒店和非酒店推出的下午茶套餐，看看那一間更適合你！

夏日下午茶2022 ｜7間夏日下午茶推介

1. 香港康得思酒店 聯乘Chloé推香水主題下午茶

香港康得思酒店（Cordis Hotels）首次與國際知名品牌Chloé合作，推出以香水為創作靈感的夏日下午茶。木盒盛載著鹹點，蘊藏幼細沙粒及雲呢拿棒，令人聯想到夕陽西下的溫暖光景。酒店餐廳總廚亦精心炮製多款小食，大家可以品嚐到開胃前菜北海道帶子刺身配三文魚籽及佛手柑，之後就有烤考姆特芝士松露可樂餅及IMPOSSIBLE植物素肉果仁牛油果芝麻沙律。

甜點方面，就有外脆內軟的紅寶石朱古力紅桑子泡芙、茉莉花茶配番石榴英式蛋糕杯以及以粉白大理石鏡面造型呈現的雲呢拿馬斯卡邦士多啤梨蛋糕。餐廳調酒師團隊同時創作了無酒精特調飲品「優雅夕陽」，混合清新的茉莉花茶、柚子汁及青瓜。

香港康得思酒店聯乘Chloé推香水主題下午茶

每位客人可獲得Chloé Nomade Eau De Parfum Naturelle香氛體驗裝乙份（1.2ml），以及於Chloé香氛專門店或專櫃免費香氛諮詢與獨家購物禮遇乙次。

每位客人可獲得Chloé Nomade Eau De Parfum Naturelle香氛體驗裝乙份（左）

Chloé香水主題夏日下午茶

日期：即日起至9月30日

時間：1500-1730

價錢：$598（兩位用，每日限量供應20套）

地址：旺角上海街555號香港康得思酒店歐陸餐廳及酒吧Alibi – Wine Dine Be Social

查詢：3552 3232

2. 香港喜來登酒店 聯乘日本美容品牌ALIBION

香港喜來登酒店聯乘日本高端美容護膚品牌ALBION推出健膚之約下午茶，以品牌的皇牌健康化妝水為靈感，以多款日本食材製作11款精緻鹹甜美點，當中包括和栗朱古力泡芙、柚子芝士蛋糕、迷你蜜柑牛乳卷、玉子燒三文治、鴨肝焦糖燉蛋、吉列廣島炸蠔等。下午茶飲品可配特調薏仁蜂蜜紅棗茶、免費升級巴黎之花香檳或自選茶茗或咖啡乙杯。

香港喜來登酒店聯乘ALBION推健膚之約下午茶

鴨肝焦糖燉蛋

迷你蜜柑牛乳卷

凡惠顧上述下午茶2位，賓客可憑於到ALBION美容護膚專櫃免費換領「健康化妝水透亮美肌套裝」乙份，及與好友一同體驗「日式尊貴手部護理服務」乙次（總值$1,050）。

健膚之約下午茶

日期：即日起至8月31日（逢周三至四）

時間：1430-1800

價錢：$676（兩位用）、$338（一位用）

地址：九龍彌敦道20號香港喜來登酒店18樓視佳廊Sky Lounge

查詢：2369 1111

3. 香港美利酒店 以精緻鹹點做主角

香港美利酒店推出紳士下午茶，用鹹點顛覆坊間一向以甜點作主導的下午茶套餐。當中有外層酥脆包裹著肉餡的蘇格蘭夾心蛋、配以烤牛肉及辣根忌廉的約克郡布甸、煙燻三文魚慕斯、牛小排脆批等。除此之外，大家亦可以品嚐到多款頂級芝士，包括史地頓芝士、煙熏伊迪阿扎巴爾芝士及康提芝士，佐以木梨及燕麥餅。另外，魔鬼朱古力蛋糕、意大利芝士餅及藍莓批也同樣吸引。

香港美利酒店紳士下午茶

下午茶以鹹點作主打，當然如果想試甜點的話，其魔鬼朱古力蛋糕、意大利芝士餅及藍莓批也值得一試。

紳士下午茶

日期：即日起至另行通知

時間：1500-1730（逢周六及日）

價錢：$728（兩位用）、可額外以$148加配4杯啤酒

地址：中環紅棉路22號香港美利酒店Murray Lane

查詢：3141 8888

4. 富豪香港酒店 香芒主題夠清新

富豪香港酒店的帝廊推出香芒滋味下午茶，多款一口美點以清新芒果入饌，當中有微辣開胃的香芒鮮蝦雲吞伴芒果辣汁、香芒龍蝦多士、煙燻雞胸伴香芒蘋果沙律等。甜點方面就有軟滑的香芒意大利奶凍，芒果熱情果芝士蛋糕、香芒朱古力慕絲、香芒葡撻等。隨餐奉送illy即磨咖啡或茶、更可免費升級至冰爽夏日特飲芒果茶或香芒橙凍茶。

富豪香港酒店香芒滋味下午茶

香芒滋味下午茶

日期：即日起至9月30日

時間：1400-1800

價錢：$398（兩位用）

地址：銅鑼灣怡和街68號富豪香港酒店帝廊

查詢：2837 1748

5. JAJA 聯乘VOUGE推夢幻粉色下午茶

位於灣仔的打卡餐廳JAJA，首次與國際時裝雜誌VOUGE Hong Kong聯乘推出夏日粉紅綻放下午茶，以夏日繁花盛放為主題推出多款鹹甜點，包括玫瑰糙米壽司、紅莓奇亞籽布丁及爆炸糖松露朱古力。同時。JAJA亦參加了「粉紅甜品 2022」義賣活動，凡售出一份下午茶，就會捐贈$10予香港遺傳性乳癌家族資料庫，資助遺傳性癌症(包括乳癌、卵巢癌及前列腺癌) 病人的服務，非常有意義。

JAJA X VOGUE HONG KONG 夏日粉紅綻放下茶

如果想進一步支持這個慈善活動，亦可選擇「限量版JAJA X VOGUE HONG KONG 夏日粉紅綻放下茶」，向「香港遺傳性乳癌家族資料庫」捐贈港幣$100，同時亦可以獲得VOGUE HK禮物包兩份，限量50套。每份包括VOGUE HK手提袋，限量版型格搓手液及雜誌一本。

惠顧限量版下午茶，可獲VOGUE HK禮物包兩份。

夏日粉紅綻放下午茶

日期：即日起至9月18日

時間：1130-2200

價錢：$328（兩位用）、$428（限量版、兩位用）

地址：灣仔港灣道2號香港藝術中心6樓

查詢：2877 3999

6. Tea WG 聯乘雪花秀 將韓國料理搭配茗茶

奢華茗茶品牌Tea WG首度跟韓國知名護膚品牌雪花秀合作，推出夏日限定參動養肌下午茶，將韓國料理與茗茶配搭一起，以茶香入饌，配以泡菜、韓國牛肉、柑橘、香梨等韓國特式食材。此外，Tea WG也精選了兩款別具韓國格調的馥香茗茶，名為「韓國之翠」的綠茶，色澤金黃，茶味清香，潤喉舒暢，帶有一絲甘甜；而「國王早餐茶」是帶著稀有人參根香氣的黑茶，茶香醇厚。

首1,000名顧客惠顧以上下午茶，每位顧客即可獲贈雪花秀皇牌參養護膚體驗套裝乙份(價值$280)，限量500套，數量有限，送完即止。

Tea WG聯乘雪花秀下午茶，以韓國食材入饌。

美點以泡菜、韓國牛肉、柑橘、香梨等韓國特式食材製作而成。

參動養肌下午茶

日期：即日起至8月31日

時間：1500-1800

價錢：$598（兩位用）

地址：九龍塘又一城LG2樓211號舖、中環國際金融中心1樓1022號舖

查詢：2725 6930、2796 2828

7. Town 93 米芝蓮三星餐廳甜點主廚主理

位於中環的法式餐館Town 93推出巴黎午後時光下午茶，由米芝蓮3星餐廳Joël Robuchon Hong Kong前甜點主廚Lionel Bodros及法國米芝蓮3星餐廳Epicure及澳門Pierre Hermé Paris前甜點主廚Frederic Despres主理。裡面包含了9款鹹點及甜點，並配以咖啡或茶，同時為大家挑選特色啤酒、餐酒和香檳，讓大家細味法國風情。

9款鹹甜點包括煙三文魚三文治、黑松露火腿芝士吐司、迷你費南雪蛋糕、迷你大理石蛋糕、時令水果達克瓦茲蛋糕等。

Town 93巴黎午後時光下午茶

巴黎午後時光

日期：即日起至另行通知

時間：1430-1900（逢周三至五）

價錢：$538（兩位用）

地址：中環威靈頓街17-19號香港工商大廈1樓

查詢：www.town93cafe.com

