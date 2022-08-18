500億韓圜打造，全新武俠 X 科幻特技系列首部曲，全明星陣容High爆宇宙鉅作，笑奪韓國開畫票房冠軍！2022年，外星守護神與機械助手隱居地球，管理被封印在人類體內的外星囚犯。某日，地球刑警目睹首爾上空出現了太空船，外星大戰一觸即發！另一方面，在630年前的古代，為了奪取有無限力量的神劍，年青道士激戰著能發射雷電的女子），鬥得難分難解之際，戴著面具的暗黑神秘人都一同加入這場神劍爭奪戰，同時也喚醒了在深谷中的太空船…… 外星人、機械人、現代人、古代人，齊齊穿越今古時空，打爆多重宇宙！

《祖宗膠戰外星人》講述一個關於時間之門被打開的故事。從高麗時代，一群道士企圖奪取傳聞中的神劍、連接到2022年，主角們追捕囚禁在人體內的外星囚犯。崔東勳導演說：「我想拍一部關於外星人的電影，因為是我自小已經很喜歡的題材。我認為將韓國道術奇幻世界與以現代為背景的科幻世界結合起來會很有趣。他將這部電影設想為一個由兩集組成的故事，而這兩集是環環相扣的。道士相互爭奪神劍的高麗時代，以及外星囚犯被囚禁在人體內的現代。不同時期的人們各自為實現目標而努力的過程，與崔東勳導演獨特的節奏相遇，營造出輕鬆愉快的笑聲和樂趣。