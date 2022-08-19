5間室內抱石場及遊樂場推介 最平＄250玩全日＋Mike導主理＋新加坡奪獎店到港
作為家長，放假當然想帶小朋友出去活動放鬆一下，逛倒模式商場嫌太悶的話，不如試試新玩意！最近城中掀起一股攀石熱潮，而香港亦越來越多 室內抱石場 及室內遊樂場開幕，即大家毋須上山下海或曝曬淋雨，就可以在室內體驗到多條特色抱石或攀爬體驗，一嘗刺激又有成功感的運動。部分更設親子套票，大家可藉機會跟子女共聚天倫。
精選5間 室內抱石場 及遊樂場
1. JUST CLIMB 全港首創24小時室內抱石場
本地攀石場JUST CLIMB開業11年，最近在石門及太古開設第5及第6間分店，首創24小時全天候開放。此外又特聘日本抱石大師獨家為全線六間分店設計特色線路，並定期作更新，大大提高抱石運動的挑戰性及趣味性。兩間新店設4個區域，提供約40米長抱石牆、可供4-6歲小朋友使用的自助頂繩攀登牆，同時設有淋浴間、獨立更衣室及消毒鞋。
JUST CLIMB
時間：24小時全天候開放
地址：沙田石門安平街6號新貿中心地下4室、香港鰂魚涌英皇道1001號6樓01室
收費：一日通行證$278（學生$248）、月票通行證$798（學生$638）、新手抱石班（50分鐘教練指導+課後全日任攀+裝備租用） $398、兒童及青少年攀石課程 (恆常班) $1,340/月
查詢：http://justclimb.hk/
2. Kizuna Climbing Gym Mike導主理 每3星期更換路線
憑拍攝電視台綜藝節目彈出的Mike導（劉諾衡）私下熱愛抱石運動，早前他聯同幾年朋友一同創辦室內抱石場Kizuna Climbing Gym，望能建立一個地方讓大家鑽研抱石路線和挑戰自己。店舖佔地3,800平方呎，擁多幅約4米高的石牆，牆下有軟墊，玩家不需使用繩索輔助，不需要保護員，只需一對攀岩鞋及一個攀岩粉袋保持雙手乾爽，就可以開始活動。
場內設有各種不同難度的攀爬路線，以顏色石頭作區別，由起點至最高的完攀點，過程中只能觸及相同顏色的石頭。路線分為零至四共5個級別，「零」為入門級「Easy Peasy」的V0和V1，「四」則為極高難度「Freaking Crazy」的V8+，石牆路線每三星期更換，增加新鮮感。最近店舖亦推出4-7歲的幼童班和8-11歲的兒童班，課程由物理治療師、港隊體能教練、攀石導師共同編制，讓小朋友在遊玩過程中提升思考力、專注力和自信心等。
Kizuna Climbing Gym
時間：1100-2200（周一至六）、1000-2000（周日及公眾假期）
地址：將軍澳唐俊街28號海天晉滙120C及120D號舖
收費：日票$250（學生$210）、月票$780（學生$650）、季票$2,200、半年票$3,800、年票$6,500、親子套票$400、小朋友課程$350（試堂$280）
查詢：https://kizuna.com.hk/
3. Triangle Plus 全港最大室內歷險攀爬樂園
今個炎夏，Triangle Plus歷險樂園於荃灣新開張，佔地30,000的地方分為6大區域，包括抱石牆區、繩網樂園區、趣味攀岩牆、忍者樂園區、洞穴探險區等，大部分遊戲都適合4歲或以上的小朋友參加，場內亦有專業教練駐守，為家長及小朋友提供指導。除此之外，Triangel Plus設有3間Party Room，攤位遊戲區、餐飲區、貴賓室、儲物櫃和更衣室設備。
Triangle Plus
時間：1100-2000
地址：荃灣楊屋道88號PLAZA 88 7樓全層及8樓2號舖
攀岩場收費：日票$248（平日）、$298（假日）、月票$798、年票$5,998
樂園收費：$258＋$130（平日單節票，如小童在8歲或以下，1位家長可以用優惠價入場，每節2小時45分鐘）、$328＋$160（假日單節票）、$358＋$180（平日全日票）、$428＋$210（假日全日票）
查詢：https://www.triangleplushk.com/
4. Verm City 聯乘Angry Bird推全新主題攀爬區域
Verm City由熱愛冒險與運動的創辦人Emil Wong於2011年創立，前身為西營盤的小型攀岩館Da Verm，2017年則在鰂魚涌開設逾20,000平方呎的攀石及兒童攀爬場地。場館內設有4.5米高攀石牆，還有亞洲第一面AR攀石牆，初學者可以在真正挑戰攀岩前試玩，另設有19種攀爬關卡，讓參加者挑戰。
Verm City
時間：Clip N Climb Park 0915-1900、Rock Climbing Zone 0900-2300（平日）、0900-2100（周末、日及公眾假期
地址：鰂魚涌渣華道321號柯達大廈1期4樓
Clip N Climb Park收費：日票$250、年票$600、租鞋費$40
Rock Climbing Zone收費：日票$250、月票$800、年票$6,000、學生3個月無限次入場$1,600
查詢：https://www.vermcity.com
5. Kiztopia
榮獲2021年度新加坡旅遊局最佳景點體驗獎的Kiztopia室內遊樂場將於9月進駐沙田新城市，開置首間海外旗艦店。店舖佔地12,000呎，分成115個遊樂體驗區域，當中最吸睛的是設置了8條、最高可達4米高（約兩層樓高）的巨型滑梯攀爬區，以8個原創卡通角色為主題的職業體驗區等等。
Kiztopia
時間：1000-2200
地址：沙田新城市廣場一期LB08-09, PLAY PARK
收費：平日$158/小時、$228/2小時、額外一名成人或青少年$108、周五、六及公眾假期$208/小時、$298/2小時、額外一名成人或青少年$148、平日年票$2,888（每日1節共2小時）、任何日子年票$3,888（每日1節共2小時）
查詢：http://www.kiztopia.com.hk/