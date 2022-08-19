5間室內抱石場及遊樂場推介 最平＄250玩全日＋Mike導主理＋新加坡奪獎店到港

作為家長，放假當然想帶小朋友出去活動放鬆一下，逛倒模式商場嫌太悶的話，不如試試新玩意！最近城中掀起一股攀石熱潮，而香港亦越來越多 室內抱石場 及室內遊樂場開幕，即大家毋須上山下海或曝曬淋雨，就可以在室內體驗到多條特色抱石或攀爬體驗，一嘗刺激又有成功感的運動。部分更設親子套票，大家可藉機會跟子女共聚天倫。

精選5間 室內抱石場 及遊樂場

1. JUST CLIMB 全港首創24小時室內抱石場

本地攀石場JUST CLIMB開業11年，最近在石門及太古開設第5及第6間分店，首創24小時全天候開放。此外又特聘日本抱石大師獨家為全線六間分店設計特色線路，並定期作更新，大大提高抱石運動的挑戰性及趣味性。兩間新店設4個區域，提供約40米長抱石牆、可供4-6歲小朋友使用的自助頂繩攀登牆，同時設有淋浴間、獨立更衣室及消毒鞋。

石門分店佔地約4,000呎

石門分店

太古店佔地3,000呎

太古分店

JUST CLIMB

時間：24小時全天候開放

地址：沙田石門安平街6號新貿中心地下4室、香港鰂魚涌英皇道1001號6樓01室

收費：一日通行證$278（學生$248）、月票通行證$798（學生$638）、新手抱石班（50分鐘教練指導+課後全日任攀+裝備租用） $398、兒童及青少年攀石課程 (恆常班) $1,340/月

查詢：http://justclimb.hk/



2. Kizuna Climbing Gym Mike導主理 每3星期更換路線

憑拍攝電視台綜藝節目彈出的Mike導（劉諾衡）私下熱愛抱石運動，早前他聯同幾年朋友一同創辦室內抱石場Kizuna Climbing Gym，望能建立一個地方讓大家鑽研抱石路線和挑戰自己。店舖佔地3,800平方呎，擁多幅約4米高的石牆，牆下有軟墊，玩家不需使用繩索輔助，不需要保護員，只需一對攀岩鞋及一個攀岩粉袋保持雙手乾爽，就可以開始活動。

Kizuna Climbing Gym由人稱Mike導的劉諾衡主理

Kizuna即「絆」，意指人與人之間的連繫或情誼。創辦人希望建立一個地方，讓大家一起攀石、鑽研抱石路線、一起挑戰自己。

場內設有各種不同難度的攀爬路線，以顏色石頭作區別，由起點至最高的完攀點，過程中只能觸及相同顏色的石頭。路線分為零至四共5個級別，「零」為入門級「Easy Peasy」的V0和V1，「四」則為極高難度「Freaking Crazy」的V8+，石牆路線每三星期更換，增加新鮮感。最近店舖亦推出4-7歲的幼童班和8-11歲的兒童班，課程由物理治療師、港隊體能教練、攀石導師共同編制，讓小朋友在遊玩過程中提升思考力、專注力和自信心等。

過程中只能徒手觸及相同顏色的石頭，極具挑戰性。

店舖新增幼童和兒童班

Kizuna Climbing Gym

時間：1100-2200（周一至六）、1000-2000（周日及公眾假期）

地址：將軍澳唐俊街28號海天晉滙120C及120D號舖

收費：日票$250（學生$210）、月票$780（學生$650）、季票$2,200、半年票$3,800、年票$6,500、親子套票$400、小朋友課程$350（試堂$280）

查詢：https://kizuna.com.hk/

3. Triangle Plus 全港最大室內歷險攀爬樂園

今個炎夏，Triangle Plus歷險樂園於荃灣新開張，佔地30,000的地方分為6大區域，包括抱石牆區、繩網樂園區、趣味攀岩牆、忍者樂園區、洞穴探險區等，大部分遊戲都適合4歲或以上的小朋友參加，場內亦有專業教練駐守，為家長及小朋友提供指導。除此之外，Triangel Plus設有3間Party Room，攤位遊戲區、餐飲區、貴賓室、儲物櫃和更衣室設備。

抱石牆區：設有不同斜度的抱石牆，斜度愈大，難度愈高，場地的攀爬路線會定期更新，4歲或以上人士即可參與。

繩網樂園區：以高架地台設置包含各種挑戰的空中走道，只需佩戴專用安全帶，即可感受恍如行走於懸崖的刺激感，旨在訓練小朋友的腦筋與手腳的協調。

忍者樂園區：如忍者一樣飛簷走壁，測試體能極限。

洞穴探險區：洞內只有昏暗燈光，參加者需要佩戴頭燈，突破洞內每個遊戲關卡，直至抵達出口。

遊戲天地：提供經典掟彩虹、套圈入樽等小遊戲贏取獎品。

店內設3間Party Room

餐飲區：提供漢堡、熱狗、甜品及小食。

Triangle Plus

時間：1100-2000

地址：荃灣楊屋道88號PLAZA 88 7樓全層及8樓2號舖

攀岩場收費：日票$248（平日）、$298（假日）、月票$798、年票$5,998

樂園收費：$258＋$130（平日單節票，如小童在8歲或以下，1位家長可以用優惠價入場，每節2小時45分鐘）、$328＋$160（假日單節票）、$358＋$180（平日全日票）、$428＋$210（假日全日票）

查詢：https://www.triangleplushk.com/



4. Verm City 聯乘Angry Bird推全新主題攀爬區域

Verm City由熱愛冒險與運動的創辦人Emil Wong於2011年創立，前身為西營盤的小型攀岩館Da Verm，2017年則在鰂魚涌開設逾20,000平方呎的攀石及兒童攀爬場地。場館內設有4.5米高攀石牆，還有亞洲第一面AR攀石牆，初學者可以在真正挑戰攀岩前試玩，另設有19種攀爬關卡，讓參加者挑戰。

Verm City開業超過10年，店內設多項關卡。

最近聯乘Angry Birds憤怒鳥打造主題區，各位可以各位攀石熱愛者不但可以挑戰場内19個探險路綫，更有機會與憤怒鳥主角「紅鳥」合照。

Verm City

時間：Clip N Climb Park 0915-1900、Rock Climbing Zone 0900-2300（平日）、0900-2100（周末、日及公眾假期

地址：鰂魚涌渣華道321號柯達大廈1期4樓

Clip N Climb Park收費：日票$250、年票$600、租鞋費$40

Rock Climbing Zone收費：日票$250、月票$800、年票$6,000、學生3個月無限次入場$1,600

查詢：https://www.vermcity.com

5. Kiztopia

榮獲2021年度新加坡旅遊局最佳景點體驗獎的Kiztopia室內遊樂場將於9月進駐沙田新城市，開置首間海外旗艦店。店舖佔地12,000呎，分成115個遊樂體驗區域，當中最吸睛的是設置了8條、最高可達4米高（約兩層樓高）的巨型滑梯攀爬區，以8個原創卡通角色為主題的職業體驗區等等。

Kiztopia室內遊樂場於9月進駐香港

超巨型城堡攀爬區：設4米高長滑梯、彩色大型波波池、繩索橋、攀爬牆、彈床等。

Star Lite 派對房：供小朋友舉辦不同類型的活動。

6大職業體驗區

Kiztopia

時間：1000-2200

地址：沙田新城市廣場一期LB08-09, PLAY PARK

收費：平日$158/小時、$228/2小時、額外一名成人或青少年$108、周五、六及公眾假期$208/小時、$298/2小時、額外一名成人或青少年$148、平日年票$2,888（每日1節共2小時）、任何日子年票$3,888（每日1節共2小時）

查詢：http://www.kiztopia.com.hk/