長洲保育項目 進駐Meta 12元宇宙

近年元宇宙已成為城中熱話，不少企業都將業務開拓至元宇宙，新一代電子應收賬融資平台MCA信預錢旗下項目香港摩天輪及中環AIA Vitality公園，最近不單止以復古為主題，於場內舉行夏日派對，並且將於今天的MCA VVIP之夜中，宣布與Metaverse Corp合作發展集團旗下重點新項目——長洲戲院文化保育街，將長洲帶入進駐Meta 12的元宇宙內。

線上線下緊密相連

Meta 12為香港科技初創公司Metaverse Corp開發，將現實與虛擬世界融合，配合另一應用程式Metaboox，加入O2O（Offline to Online）的模式，令元宇宙與生活緊密相連，讓玩家有不一樣的體驗；企業或玩家可透過購買Meta 12的虛擬土地，成為元宇宙地主，並且建設屬於自己的建築物。

發展長洲虛擬主題樂園

於首輪非公開預售時，Meta 12已經賣出超過2,000塊虛擬土地，而與MCA信預錢合作的長洲戲院文化保育街，據知除了會將長洲戲院、張保仔洞、平安包山等長洲各個地標帶入元宇宙，更會於Meta 12內發展虛擬主題樂園，大家可以透過遊戲互動，賺取虛擬貨幣、實體禮品或NFT，相信大家都拭目以待！