24歲甲蟲迷棄做牙醫開研究協會 養逾300隻甲蟲

香港不少人都飼養寵物，最常見的離不開貓、狗、兔子、烏龜和金魚，而 24 歲的 Nick 卻獨愛甲蟲，從小學開始便對這種黑漆漆的昆蟲為之著迷，家裏甚至闢出房間打造成甲蟲閣，飼養超過 300 隻甲蟲。大學畢業之後，他更放棄當牙醫 ，與朋友成立了甲蟲研究協會，名正言順與最愛的甲蟲朝夕相對 。

「我第一次接觸甲蟲大概是 8 歲的時候，那年暑假，媽媽從泰國帶了 2 隻甲蟲回來，我還特意幫牠們改名，一隻叫 Tom 一隻叫 Jerry。」話說當時日本動畫《甲蟲皇者》正在香港熱播，Nick 那時才剛認識甲蟲，隨即有機會初嘗飼養這種小黑蟲，雖然他最初只當一對甲蟲是媽媽帶回來的玩具，殊不知一養便深深愛上，同時開展了長達 16 年的甲蟲生涯。「甲蟲最吸引是牠們顏色的變化和角的形狀，有長角、短角，或者直的、彎的。我覺得可以收藏不同形態的甲蟲，其實是一個很有成功感的事。而且把甲蟲由一隻 BB 順利養至成蟲，這個過程亦非常有成就感，所以會養得好開心。」一字一句，都能感受他對甲蟲的愛。

Nick 家中養超過 300 隻甲蟲，像四點花金龜、黃紋鋸鍬形蟲、海克力斯長戟大兜蟲⋯⋯當中以安達佑實大鍬形蟲佔大多數，全因這個品種是他的最愛。以大鍬形蟲屬來計，安達佑實大鍬的體型最大，而且身型厚實帶光澤，相當有型，「我上年養的安達祐實其實超過 100 隻。」當家中的甲蟲數量愈來愈多，Nick 也直言難以為牠們再起名字，「有時同一個品種養了50 隻，而 50 隻都是相同模樣的，唯有叫牠們的學名縮寫。」

如果大家玩過 Switch 的《動物森友會》遊戲，可能知道捉甲蟲講究季節、天氣和時機，牠們只於夏天出沒，而且下雨或者陽光太光猛也找不到。現時香港大概有 21 種甲蟲，前陣子走到西貢、大埔的郊野，也有機會見到牠們的蹤影。當中最常見的，要數東方白點花金龜，身上帶有黃色的點點斑紋，Nick 早前還在大埔捉到一對香港姬兜，牠是香港唯一一種會叫的甲蟲，靠着金屬摩擦般的叫聲趕走敵人，「我試過晚上餵蟲至深夜便留在這裏睡，其實睡不著的，姬兜太嘈，不停叫，所以只有我接受到在甲蟲房睡覺。」

由於香港的甲蟲品種不算多 ，Nick 有時會特意前往外地尋找甲蟲新品種，好像任氏鋸鍬形蟲，早在原產地海南島絕迹多年， Nick 得知近年有人找到，便動身出發捉甲蟲。過程就如森林歷險，跟隨當地人連夜驅車上山，到達指定地點再架設大光燈和發電機，吸引樹上甲蟲飛到照射住的白布。「一定選夜晚，日間捉蟲的話要斬木⋯⋯自投羅網的甲蟲都算多，你喜歡及不喜歡嘅東西都有，即是蟑螂、飛蛾，所有趨光性的昆蟲都飛過去，所以要穿上長袖衣物包妥全身，否則昆蟲可能會走進衣服裏」，光想已經雞皮疙瘩了吧。

香港姬兜 任氏鋸鍬形蟲

對於甲蟲迷來說，能夠把圖鑑上的甲蟲品種收集回來當然興奮，但最有成功感一定是把甲蟲養大。甲蟲一般只有約一年壽命，若照顧委當則能生存達 2 年半，所以 Nick 每個星期最少花上3 日照顧一室蟲蟲，由餵食啫喱和發酵木屑、製作產房、為每條幼蟲磅重至掘出初生的甲蟲蛋，全部由他一手包辦。「甲蟲非常怕熱，特別是今年夏天氣溫曾高達 38 度，甲蟲基本上待一至兩日便不行了，所以這間甲蟲房的冷氣 24 小時開住，完全沒停過。」只要提供越好的生活環境，甲蟲便能養得更久。Nick 現時主攻飼養來自西藏和印度的稀有品種，單是從原產地運到香港已經一大難關，網絡上找到的相關飼養分享又不多，只能靠自己慢慢摸索，極有挑戰性。最近 Nick 心儀一種叫「金剛大鹿角」的印度鍬形蟲，「但佢的成蟲價格很貴，由日本買回來，如果沒有 2、3 萬港元其實買唔到，而且很難養！」另外，香港養甲蟲的成本高，Nick 單是入手甲蟲的糧食每月已經動輒兩、三千元，未包括其他雜費，所以話，養甲蟲所需的心機、時間和金錢，絕對不亞於其他寵物。

養甲蟲的人還有一個終極目標，就是登上日本甲蟲雜誌《Bekuwa》。「其實大家都是鬥大隻」，像健力士世界紀錄般，他們每年會公佈所有品種的新紀錄，印有甲蟲的相片、主人名稱和飼養分享。「個個人都朝着這個目標努力，我其實有好多次接近這個目標，否惜最後臨門一腳失敗了。」Nick 表示，貓狗與主人主要是互動和陪伴，但養甲蟲的樂趣則在於飼養過程中的學習，「甲蟲成蟲之後不會再改變體形，所以甲蟲的大小就取決於幼蟲時期的照顧」。最近甲蟲研究協會在將軍澳中心展出超過 10 種珍貴甲蟲，當中的海克力斯長戟大兜蟲就是全世界最大的甲蟲品種之一，目前世界紀錄為 185mm，場內可見的則有 148mm，算是相當巨型了。而馬場黃金鬼鍬形蟲更是全世界唯一的擁有黃金的外殼的鍬形蟲，顏色最為特別。

海克力斯長戟大兜蟲 馬場黃金鬼鍬形蟲

除了甲蟲展，Nick 和拍檔 Joseph 還會不時舉辦考察團帶大家去西貢龍蝦灣找甲蟲，實地考察大自然昆蟲生態，讓大家從親身體驗中認識到甲蟲的可愛之處，正正是他們最想做的事。Nick 表示：「我自己是讀牙醫的，Joseph 則是讀工程，我們協會還有另外兩位成員，分別是策略顧問和讀金融的，我們四個其實沒有一個讀相關科目，完全是大家的熱愛，才可以令甲蟲研究協會這件事成事。」老土一句，Do what you love, love what you do.

將軍澳中心 x 香港甲蟲研究協會《甲蟲王國大冒險》

日期︰ 即日起至9月21日

時間︰ 星期一至五—中午 12 時至晚上 8 時； 星期六、日及公眾假期—中午 12 時至晚上 8 時

地點︰ 將軍澳中心 G/F 中庭

查詢︰ 3417 4328