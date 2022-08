24歲甲蟲迷棄做牙醫開研究協會 養逾300隻甲蟲

香港不少人都飼養寵物,最常見的離不開貓、狗、兔子、烏龜和金魚,而 24 歲的 Nick 卻獨愛甲蟲,從小學開始便對這種黑漆漆的昆蟲為之著迷,家裏甚至闢出房間打造成甲蟲閣,飼養超過 300 隻甲蟲。大學畢業之後,他更放棄當牙醫 ,與朋友成立了甲蟲研究協會,名正言順與最愛的甲蟲朝夕相對 。

「我第一次接觸甲蟲大概是 8 歲的時候,那年暑假,媽媽從泰國帶了 2 隻甲蟲回來,我還特意幫牠們改名,一隻叫 Tom 一隻叫 Jerry。」話說當時日本動畫《甲蟲皇者》正在香港熱播,Nick 那時才剛認識甲蟲,隨即有機會初嘗飼養這種小黑蟲,雖然他最初只當一對甲蟲是媽媽帶回來的玩具,殊不知一養便深深愛上,同時開展了長達 16 年的甲蟲生涯。「甲蟲最吸引是牠們顏色的變化和角的形狀,有長角、短角,或者直的、彎的。我覺得可以收藏不同形態的甲蟲,其實是一個很有成功感的事。而且把甲蟲由一隻 BB 順利養至成蟲,這個過程亦非常有成就感,所以會養得好開心。」一字一句,都能感受他對甲蟲的愛。

Nick 家中養超過 300 隻甲蟲,像四點花金龜、黃紋鋸鍬形蟲、海克力斯長戟大兜蟲⋯⋯當中以安達佑實大鍬形蟲佔大多數,全因這個品種是他的最愛。以大鍬形蟲屬來計,安達佑實大鍬的體型最大,而且身型厚實帶光澤,相當有型,「我上年養的安達祐實其實超過 100 隻。」當家中的甲蟲數量愈來愈多,Nick 也直言難以為牠們再起名字,「有時同一個品種養了50 隻,而 50 隻都是相同模樣的,唯有叫牠們的學名縮寫。」

如果大家玩過 Switch 的《動物森友會》遊戲,可能知道捉甲蟲講究季節、天氣和時機,牠們只於夏天出沒,而且下雨或者陽光太光猛也找不到。現時香港大概有 21 種甲蟲,前陣子走到西貢、大埔的郊野,也有機會見到牠們的蹤影。當中最常見的,要數東方白點花金龜,身上帶有黃色的點點斑紋,Nick 早前還在大埔捉到一對香港姬兜,牠是香港唯一一種會叫的甲蟲,靠着金屬摩擦般的叫聲趕走敵人,「我試過晚上餵蟲至深夜便留在這裏睡,其實睡不著的,姬兜太嘈,不停叫,所以只有我接受到在甲蟲房睡覺。」

由於香港的甲蟲品種不算多 ,Nick 有時會特意前往外地尋找甲蟲新品種,好像任氏鋸鍬形蟲,早在原產地海南島絕迹多年, Nick 得知近年有人找到,便動身出發捉甲蟲。過程就如森林歷險,跟隨當地人連夜驅車上山,到達指定地點再架設大光燈和發電機,吸引樹上甲蟲飛到照射住的白布。「一定選夜晚,日間捉蟲的話要斬木⋯⋯自投羅網的甲蟲都算多,你喜歡及不喜歡嘅東西都有,即是蟑螂、飛蛾,所有趨光性的昆蟲都飛過去,所以要穿上長袖衣物包妥全身,否則昆蟲可能會走進衣服裏」,光想已經雞皮疙瘩了吧。

香港姬兜 任氏鋸鍬形蟲

對於甲蟲迷來說,能夠把圖鑑上的甲蟲品種收集回來當然興奮,但最有成功感一定是把甲蟲養大。甲蟲一般只有約一年壽命,若照顧委當則能生存達 2 年半,所以 Nick 每個星期最少花上3 日照顧一室蟲蟲,由餵食啫喱和發酵木屑、製作產房、為每條幼蟲磅重至掘出初生的甲蟲蛋,全部由他一手包辦。「甲蟲非常怕熱,特別是今年夏天氣溫曾高達 38 度,甲蟲基本上待一至兩日便不行了,所以這間甲蟲房的冷氣 24 小時開住,完全沒停過。」只要提供越好的生活環境,甲蟲便能養得更久。Nick 現時主攻飼養來自西藏和印度的稀有品種,單是從原產地運到香港已經一大難關,網絡上找到的相關飼養分享又不多,只能靠自己慢慢摸索,極有挑戰性。最近 Nick 心儀一種叫「金剛大鹿角」的印度鍬形蟲,「但佢的成蟲價格很貴,由日本買回來,如果沒有 2、3 萬港元其實買唔到,而且很難養!」另外,香港養甲蟲的成本高,Nick 單是入手甲蟲的糧食每月已經動輒兩、三千元,未包括其他雜費,所以話,養甲蟲所需的心機、時間和金錢,絕對不亞於其他寵物。

養甲蟲的人還有一個終極目標,就是登上日本甲蟲雜誌《Bekuwa》。「其實大家都是鬥大隻」,像健力士世界紀錄般,他們每年會公佈所有品種的新紀錄,印有甲蟲的相片、主人名稱和飼養分享。「個個人都朝着這個目標努力,我其實有好多次接近這個目標,否惜最後臨門一腳失敗了。」Nick 表示,貓狗與主人主要是互動和陪伴,但養甲蟲的樂趣則在於飼養過程中的學習,「甲蟲成蟲之後不會再改變體形,所以甲蟲的大小就取決於幼蟲時期的照顧」。最近甲蟲研究協會在將軍澳中心展出超過 10 種珍貴甲蟲,當中的海克力斯長戟大兜蟲就是全世界最大的甲蟲品種之一,目前世界紀錄為 185mm,場內可見的則有 148mm,算是相當巨型了。而馬場黃金鬼鍬形蟲更是全世界唯一的擁有黃金的外殼的鍬形蟲,顏色最為特別。

海克力斯長戟大兜蟲 馬場黃金鬼鍬形蟲

除了甲蟲展,Nick 和拍檔 Joseph 還會不時舉辦考察團帶大家去西貢龍蝦灣找甲蟲,實地考察大自然昆蟲生態,讓大家從親身體驗中認識到甲蟲的可愛之處,正正是他們最想做的事。Nick 表示:「我自己是讀牙醫的,Joseph 則是讀工程,我們協會還有另外兩位成員,分別是策略顧問和讀金融的,我們四個其實沒有一個讀相關科目,完全是大家的熱愛,才可以令甲蟲研究協會這件事成事。」老土一句,Do what you love, love what you do.

將軍澳中心 x 香港甲蟲研究協會《甲蟲王國大冒險》

日期︰ 即日起至9月21日

時間︰ 星期一至五—中午 12 時至晚上 8 時; 星期六、日及公眾假期—中午 12 時至晚上 8 時

地點︰ 將軍澳中心 G/F 中庭

查詢︰ 3417 4328