手術前誘導治療  有助保留肛門

腸癌分四期，第一至三期治療以手術為主，第四期則主要是藥物治療，包括化療、標靶藥等，有些個案也會需要配合手術或放射治療。

例如腸癌確診時若在直腸位置，可能會建議先接受「術前誘導治療」，即在手術前進行化療及放射治療，以提高手術成功率和存活率，並能增加患者保留肛門的機會，免除將來需要在腹部設置人工造口，導致要隨身攜帶糞袋的不方便及心理影響。

若腸癌細胞已擴散到淋巴結，「術後化療」便可能成為必要的一環，以減少復發的機會和提高存活率。

至於一些已擴散到肝臟的腸癌患者，化療和標靶治療亦有助於縮細腫瘤體積，若患者對治療有良好反應，便有機會進行根治性切除，提高治癒的機會。所以，在今天來說，即使已擴散的腸癌，仍有部分可以根治。

現今的化療藥物推陳出新，患者除了在醫院或診所接受靜脈注射化療藥物外，亦可選擇口服化療藥，而口服藥物與針劑的效果相若，使用較為方便，又可減省住院的需要。另外，放射治療技術亦不斷進步，醫生可以透過電腦掃描、磁力共振、電腦X光分布圖等，更準確找出病人腫瘤的位置，再配合新式的強度調控放射治療儀器，有助集中殺死癌細胞，減少破壞其他正常的細胞及器官，療效比前有進步。

所以腸癌其實有很多不同治療方案，患者最重要是保持正向，積極治療。