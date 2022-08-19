Meta 12元宇宙平台   推長洲文化保育項目

近年與旅遊持續無緣，不少本地景點都被「塞爆」，想輕鬆暢遊長洲，甚至足不出戶體驗離島風情文化？

最近新一代電子應收賬融資平台MCA信預錢宣布與本地科技初創公司Metaverse Corp旗下的元宇宙平台Meta 12合作，推出重點新項目「長洲戲院文化保育街」。昨日（18日）更於香港摩天輪及中環AIA Vitality公園舉辦夏日派對，正式宣布將長洲帶進Meta 12元宇宙世界，是時候將「本地遊」改寫成「元宇宙遊」！

MCA信預錢和Meta 12合作，推出新項目「長洲戲院文化保育街」，昨日更於香港摩天輪及中環AIA Vitality公園舉辦夏日派對，正式宣布將長洲帶進Meta 12元宇宙世界。

MCA信預錢和Meta 12舉行敲鑼鼓儀式，正式啟動合作。

項目計畫將現實世界中的長洲戲院活化；長洲戲院建於1931年，已有91年歷史，之後將會煥然一新。此外還有飄色攝影、配音體驗、不同文化工作坊、包山攀爬體驗等。而在重點項目張保仔藏寶洞內，會有不同的尋寶遊戲、考古教室，讓大家體驗長洲文化。今次合作計劃更會在Meta 12築出一個長洲主題樂園，讓用家透過互動遊戲，賺取虛擬貨幣、實體禮品或NFT！

長洲戲院建於1931年，已有91年歷史，項目計畫將現實世界中的長洲戲院活化。

企劃主角之一Meta 12將現實與虛擬世界融合，配合另一應用程式Metaboox，加入O2O（Offline to Online）的模式，令元宇宙與生活緊密相連，企業或玩家可透過購買Meta 12的虛擬土地，成為元宇宙地主，並且建設屬於自己的建築物。Meta 12已在日前首輪非公開預售中，賣出超過2,000塊虛擬土地，相當厲害。今次有長洲項目「加持」，絕對是個值得期待的元宇宙平台！