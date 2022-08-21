李父透露阿Mo有好輕微進展  So Ching貼昔日跳舞片為男友打氣：快啲好番

MIRROR演唱會事故 ，So Ching（蘇芷晴）男友阿Mo（李啟言），一直在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，並完成呼吸造口手術，現時清醒，能簡單和外界溝通，惟暫時頸以下部位仍未能移動，需待康復。

MIRROR演唱會事故，So Ching男友阿Mo，一直在伊利沙伯醫院深切治療部留醫。

資深親子及家庭教育工作者羅乃萱，今早在fb轉發阿Mo爸爸李盛林牧師第4封代禱信，信中寫道：「 他現時經過三個星期，見到有很輕微的進展。」李父希望阿Mo夜晚不會因為身體不同需要及變化影響睡眠，沒有足夠精神應付另一天密集的治療， 他同時感謝各界傳來問候，提供治療頸椎受創傷的經驗和良方，但現階段仍需按醫療團隊方案進行不同階段的治療，希望阿Mo的頸椎神經得到重造和康復。

阿Mo爸爸李盛林牧師發出第4封代禱信，信中寫道：「 他現時經過三個星期，見到有很輕微的進展。」

除了李父發代禱信，So Ching今日凌晨亦在IG Story為男友打氣，她上載昔日和阿Mo跳舞的片段寫道：「我真係好掛住同你一齊跳舞嗰陣，無你陪我，我無動力㗎，快啲好番！」非常疼惜男友！祝阿Mo早日康復！

So Ching今日凌晨亦在IG Story為男友打氣。

李爸爸代禱信全文：

請為我們感謝神

1. 在這三星期能夠一家齊齊整整的與啟言（MO）一起面對、鼓勵支持及同心的仰望耶穌的醫治感恩。

2. 他現時經過三個星期，見到有很輕微的進展。感謝你們及世界各地對我們的同理心，也用你們持續不同的方法為他祝福、集氣或是禱告。

3. 感謝各界傳來問候、治療頸椎受創傷的經驗見證和良方。現階段仍是需要按醫療團隊的方案進行不同階段的治療。

4. 最近聽到因為啟言（MO）的意外，有年輕人在場，本來離開教會的後來開始返教會回轉 …年輕人因為願意幫啟言（MO）禱告，對教會或基督教開始改觀，這是樂見的好現象。

請為我們繼續恆切禱告

1. 為啟言（MO）的決心和堅強的鬥志禱告！願主耶穌醫治的大能會幫助他的頸椎神經得到重造和康復。

2. 為他晚上不會因身體不同的需要和變化影響他的睡眠，而沒有足夠精神應付另一天密集的治療。

3. 為我們能有更大的信心和耐心陪伴他，走這治療和康復之路禱告。