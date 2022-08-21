側田闊別三年開騷 最怕一開口就喊  方力申同舊愛鄧麗欣分別捧場

側田 闊別香港舞台三年，一連兩場音樂會《側田第一秒音樂會2022》昨晚在會展首先啟動！側田在音樂會期間感觸良多，現場觀眾也落力叫喊支持，方力申和鄧麗欣一對舊情人都有捧場，不過方力申和小肥前來，鄧麗欣則和楊愛瑾一起坐。

側田闊別香港舞台三年，一連兩場音樂會《側田第一秒音樂會2022》昨晚在會展首先啟動！

方力申和鄧麗欣一對舊情人都有捧場，不過方力申（右）和小肥前來。

鄧麗欣（左）則和楊愛瑾一起坐。

側田最希望以音樂會友，因此是次音樂會圍繞很多他的經典金曲以及今年最新作品，以最「原汁原味」的方式呈現，側田甚至在台上即場jam結他、rap歌，是晚就像在一個大型band房內玩音樂一樣！側田以《情歌》、《你好》、《我有今日》和《男人KTV》作序幕，久違的現場演繹水準依舊，一開口嬴得全場歡呼聲。側田表示：「我諗咗三年，晚晚喺度幻想呢一刻講咩，最怕一開口就喊，我真係好掛住你哋！呢三年好多人問我去咗邊，我搬咗去泰國住，殺死我嘅ego。因為我發現自己失去笑容、有雜念，咁樣係會影響到我嘅創作，所以我需要離開處理一下。」

側田表示：「我諗咗三年，晚晚喺度幻想呢一刻講咩，最怕一開口就喊，我真係好掛住你哋！」

其後，側田提起結他即席jam歌，包括《海闊天空》、《刻在我心底的名字》等，又大唱泰文歌，恍如置身於band房中隨性做音樂。「希望今晚帶到positive energy俾大家，做音樂係發放正能量。我個人同音樂變咗好多，整理自己心態之後，希望今次呈現最真實嘅show，會永世難忘。」側田與樂隊默契十足，將平日隨性jam歌的一面帶到舞台上跟大家分享。側田又分享道：「我要對自己的作品負責、對歌迷尊重，當我發現自己2020年陷入低潮時，我離開直到2021年找回初心，跟住開始做新碟。我要送一首歌俾一個人，無佢我企唔到喺台，俾啲掌聲佢！」緊接唱出《愛這個字》送給這位特別的人物。

側田又分享道：「當我發現自己2020年陷入低潮時，我離開直到2021年找回初心，跟住開始做新碟。」

提起側田的老師，不得不提大師級人物Ted Lo，是晚請到他任嘉賓分別彈奏出《第一秒》和《大象席地而坐》。側田亦專程為新歌《Last Dance》排舞，與一位女舞蹈員演繹一段戲劇式的貼身舞蹈，成功帶動觀眾情感。側田也唱出多首金曲如《好人》、《愛的習慣》、《運》、《Kong》，一連串慢歌後，側田以《BOK》、《咖啡因萬歲》、《爽》、《決戰二世祖》炒熱氣氛。側田席間感性表示：「我唔知自己可以唱多幾多年，可能過多幾年要降key，有機會就繼續盡力唱。」然後唱出新歌《老伙記》和《大象席地而坐》。音樂會到尾聲，側田手拿自拍器走到台下與粉絲拍片互動，唱出《命硬》和《美麗之最》。最後在安歌部分，先來一段側田的獨白，「這三年以嚟睇清楚自己嘅ego，阻礙我創作，遠離了做音樂嘅初心。我想將呢把尺重新擺喺音樂上，搵到人生目標。」之後以《Erica》一曲作結。

音樂會到尾聲，側田手拿自拍器走到台下與粉絲拍片互動，唱出《命硬》和《美麗之最》。

大合照。

FWD富衞保險呈獻《側田第一秒音樂會2022》網上直播通行證

網上直播日期：2022年8月21日（日）

網上直播時間：晚上8時 [香港時間GMT+8]

票價：港幣$280

網上直播通行證購票網址：https://www.mifashow.com/zh-hk/shows/justin-the-first-moment/

查詢：cs@mifashow.com