陳奕迅驚喜現身任紅館個唱嘉賓   林家謙感動落淚   宣布加開一場

林家謙 《SUMMER BLUES》演唱會來到第二場，昨晚家謙更請來自細偶像陳奕迅任嘉賓，Eason一出場，即炸裂紅館，歡呼聲掌聲大到蓋過唱歌聲，家謙都因為太興奮覺得自己唱得不夠完美，最終有福的是觀眾，《致明日的舞》合唱唱了兩次，最後Eason又再送多首獨唱《今日》給家謙，家謙被感動得閃著淚光眼紅紅，場面感人！

林家謙《SUMMER BLUES》演唱會來到第二場，昨晚家謙更請來自細偶像陳奕迅任嘉賓，Eason一出場，即炸裂紅館。

九年沒有登上紅館舞台的Eason，昨晚一身粉紅色，配上圓形眼鏡出現，先出場跟家謙合唱《致明日的舞》，之後他笑問家謙：「我呢個look正唔正？陳家謙呀。我特登搵個眼鏡跟你㗎！」接著他又說，自己於台底等待時，聽到家謙唱到有點咽哽：「你差啲搞喊埋我呀，真係好感動！」由於觀眾歡呼聲未曾停過，Eason也忍不住跟觀眾說，「你哋好正！」隨即迎來巨浪歡呼。

Eason跟家謙說：「其實你邀請我做你嘉賓，你一問我，我個心已經Yes啦，林家謙係一個好值得大家錫嘅人。」

Eason笑家謙心底賤賤哋

Eason跟家謙說：「其實係好多個月之前，你邀請我做你嘉賓，你一問我，我個心已經Yes啦。林家謙係一個好值得大家錫嘅人，單係佢音樂已經散播緊一種治癒。我第一次聽你係《下一位前度》，唔知點解塞車聽特別正，一聽到琴…凳凳登登…即刻唔躁喎。」由於家謙一直無出聲，所以Eason又笑著說：「我知你係怕羞草….」家謙說：「唔係呀….我唔覺得係…..」Eason續說:「我知呀，你個心底裡面都賤賤哋….」全場大笑歡呼！「我哋大家都係St.Jo仔，係咁上下，少少百厭囉…哈哈哈….」

家謙指自己剛剛因為太緊張，所以唱得麻麻，沒料到Eason即鼓勵他：「你想點呀？live嘛！係咁㗎喎！你已經做得好好啦！第一次做喎！六場喎阿哥！我第一次都係四場咋！會愈來愈好，唔使擔心！」觀眾的歡呼聲又再四起，Eason玩得開心更停不了:「唔啱再唱多次囉！」重鬼馬扮fast foward倒轉行回原位，現場再次發出核爆歡呼聲和掌聲，兩人又再重唱多一次《致明日的舞》，觀眾開心到飛起！

Eason叫家謙坐下，說有禮物送給他，家謙非常驚訝，擘大口得個窿，不懂反應，乖乖坐在台上。

林家謙雙眼通紅

唱完之後，Eason叫家謙坐下，說有禮物送給他，家謙非常驚訝，擘大口得個窿，不懂反應，乖乖坐在台上，Eason說:「佢真係唔知㗎！以下呢首歌！我送俾你，送埋俾現場嘅大家！」《今日》一曲前奏響起，全場即炸裂興奮狂叫，家謙更感動得紅眼通紅，閃著淚光，變回一個小粉絲，坐於紅館台上聽偶像唱歌 ，其後更忍不住和Eason一起合唱！

Eason唱《今日》送給家謙。

家謙感動得紅眼通紅，閃著淚光！

兩人相擁。

C All Star：家謙好需要保護

昨晚家謙還有林欣彤及C All Star 任嘉賓，林欣彤說：「林家謙我係台下面聽《下一位前度》聽到喊呀！你今日行到上紅館，咁多人愛你，大家覺得林家謙值唔值得呀？」全場大叫：「值得！」她直言很感謝家謙為自己寫了《林中鳥》一曲，每次獻唱都感到自己變得愈來愈巨大，然後問家謙：「你可唔可以同我一齊變大呀今次？」家謙笑問：「邊度？變大？」接著兩人蹲下來扮升降台旋轉上升，起歌！

昨晚家謙還有林欣彤任嘉賓，林欣彤說：「林家謙我係台下面聽《下一位前度》聽到喊呀！」

C AllStar跟林家謙合唱《留下來的人》、《沒明日的恐懼》，C AllStar說：「唔知點解覺得林家謙係好需要保護，上到台就好自然想拖住佢。」此外謝安琪、徐豪縈、方皓文、岑寧兒、小塵埃，蘇麗珊等均有捧場。

C AllStar跟林家謙合唱《留下來的人》、《沒明日的恐懼》。

宣布加開 8.27 一場

今日下午一點，林家謙又再化身林+場，發放新海報，上面有句歌詞: 「就算此時離了座，定有一個未來，能伴著過！」公布加開一場 8月27日 (Sat)，消息令人振奮！演唱會總監馮貽柏表示，今次「安歌」加場， 大家星期一將會見到一個「充滿希望座位表」，九成門票全部公開發售！祝福真正歌迷都可以撲到飛！