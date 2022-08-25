低血糖症  「15-15法則」有助紓緩

低血糖症是指血糖下降至低於正常空腹血糖值4mmoI/L，導致腦部及身體欠缺足夠糖份作「燃料」來維持正常活動，會出現發冷、發抖、冒汗、暈眩、饑餓、乏力、心跳加速、噁心、頭痛等，嚴重時甚至會有口臉麻痹、視力模糊或抽搐的症狀。臨床上低血糖症多見於糖尿病者，一旦症狀加劇須即時入院求醫，不然容易神志不清而致昏迷。

胰島素是控制血糖水平的關鍵。一般健康人士進食後，食物中的澱粉質會變成血糖，胰臟亦同時分泌胰島素，以令這些血液中的糖份輸送到各器官的細胞，並讓肝臟將剩餘糖份儲起備用；當血糖給「送走」得七七八八時，胰島素亦隨之減少，這時肝臟就會將儲存的肝糖放出來。如是者不斷循環運作，長期維持血液中最合適的糖份比例，亦即餐與餐之間血糖水平維持窄幅升降，從而令身體無間斷地有足夠燃科供應。

不過，當患上糖尿病，胰島素就不能發揮控糖功能。一型糖尿病患者先天分泌過少或甚至沒有胰島素，二型糖尿病患者則由於細胞對胰島素敏感度低（胰島素抗阻），導致分泌出來的胰島素總是不足作正常運作。兩種病況最終均造成血糖長期高於標準，因此治療目標就是把高血糖降低，治療方案亦以改善胰島素分泌及對胰島素敏感度為主。

然而，糖尿病患者不當的生活習慣、用藥，以及本身的身體狀況，又會引致血液中的胰島素過多而造成低血糖症，箇中9項常見誘因包括：

1. 使用胰島素針劑時，注射方法和劑量出現錯誤；

2. 誤服過量口服藥；

3. 注射胰島素或服用糖尿藥後延緩用餐；

4. 進餐不定時；

5. 過度限制攝取碳水化合物；

6. 嗜酒；

7. 運動或活動量，跟飲食和藥物不協調；

8: 同時患肝或腎病而影響藥效；

9. 誤服摻雜糖尿藥的保健補充劑。

當出現低血糖情況，可先嘗試美國糖尿病協會（ADA）的「15-15法則」幫助紓緩症狀，步驟如下：

1. 進食或飲用15克的醣質食物，例如一小片水果、或一湯匙的蜜糖或沙糖，又或約半杯（230毫升為一杯）果汁或汽水（無糖或低糖汽水均不適合）；

2. 進食後，等15分鐘，再量血糖；

3. 如果血糖值仍低過70mg/dL（即空腹血糖值3.9mmoI/L），須重複進食或飲用15克的醣質食物，等15分鐘，量血糖；

4. 如是者再重複上述步驟直至血糖值至少在70mg/dL（即空腹血糖值3.9mmoI/L）。

一旦試了三次「15-15法則」也不成功令血糖回升，或症狀愈見惡化，必須立即召喚緊急救援服務，送院作緊急救治。患者一般會接受升糖素注射，或靜脈輸注葡萄糖水，如有懷疑或需其他檢測以找到真正病因。

至於沒有糖尿病卻不時出現低血糖症狀，則建議及早求醫作詳細身體檢查，以作進一步診斷是否已患糖尿，或其他疾病引起的併發情況。另建議隨身帶備糖果以備不時之需。