7-Eleven 聯乘迪士尼推8款拉麵碗套裝 另附木製托盤＋醬油碟＋匙羹

頻頻推出精品的 7-Eleven ，再度跟迪士尼4大品牌包括迪士尼、彼思、Marvel及Star Wars合作，推出一套8款拉麵碗套裝，23位超人氣角色同步登場，陪大家渡過夏天尾聲。除了拉麵碗套裝外，亦有天然木製托盤、醬油碟和匙羹供大家換購，有興趣的話請繼續留意以下的介紹！

23個迪士尼角色分別印在8款拉麵碗上，配備約19cm長筷子。

陶瓷碗身容量十足約620ml，耐受溫度 0-100°C。

碗蓋可用來盛載配菜，或用來擺放汁醬和調味料。

今次同時推出4款天然木製托盤，直接用來盛載食物，或者將拉麵碗放上去也可。

另有8款醬油碟和匙羹供大家換購，跟拉麵碗配搭使用可襯一套。

拉麵碗套裝換購詳情

印花派發日期：8月31日早上7時起至10月11日

換購方法：於 7-Eleven 分店購物滿$20即可享印花 1 張。其後每$10可獲1張印花，可於8月31日早上7時起至10月14日，儲齊12張印花加$84可換兩套，或儲8張印花加$48即可換購1套。

yuu獎賞計劃會員專享：由8月31日起至10月11日，8,800yuu積分加$10，隨機換購1套；或8月31日中午12時至9月13日以88,000積分自選4款拉麵碗套裝，限量200個名額。

天然木製托盤換購詳情

換購方法：由8月31日早上7時至10月14日，顧客於以任何消費，加$99換購1款。顧客可自選款式，數量有限，換完即止，不設預訂。

醬油碟 +匙羹換購詳情

換購方法：由8月31日早上7時至10月14日，顧客於以任何消費，加$28換購1款。顧客可自選款式，數量有限，換完即止，不設預訂。