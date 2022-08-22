阿Mo仍留醫  So Ching深夜剖白：Helpless  粉絲打氣：您絕不孤單

MIRROR 演唱會事故，So Ching（蘇芷晴）男友阿Mo（李啟言），一直在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，至今已三個多星期。阿Mo現時清醒，能簡單同外界溝通，惟暫時頸以下部位仍未能移動，需待康復。在剛過去的星期日，阿Mo爸爸李盛林牧師，在代禱信透露阿Mo有很輕微的進展，希望愛兒頸椎神經得到重造和康復。

MIRROR演唱會事故，So Ching男友阿Mo，一直在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，至今已三個多星期。

在剛過去的星期日，阿Mo爸爸李盛林牧師，在代禱信透露阿Mo有很輕微的進展。

至於So Ching除了不時在IG Story留言為阿Mo打氣外，亦為男友費盡心力，近日張敬軒透露So Ching為阿Mo學醫護，方便照顧對方。 軒仔說：「相信So Ching呢段日子唔係我哋想像到嘅難過，佢一個人都要面對好多，同埋要學護理、喺醫院時點幫到阿Mo，所以呢個階段，意志力同精神上嘅支持係緊要啲。」

So Ching不時在IG Story留言為阿Mo打氣。

近日張敬軒透露So Ching為阿Mo學醫護，方便照顧對方。

昨晚約11時，So Ching就在IG Story寫道：「Helpless（無助）！」令人擔心其狀況，大批粉絲留言為她打氣：「好擔心，唔知咩事！」、「我哋撐您，您絕不孤單。」、「Mo 康復嘅路仲有好長，So Ching要加油！」、「希望身邊人繼續關心開解佢！」、「祈求神蹟降臨Mo身上！」So Ching，撐住！