側田音樂會尾場邀老友Eric Kwok任嘉賓 盼下次不再闊別三年

側田 一連兩場音樂會《側田第一秒音樂會2022》前晚尾場，獲徐濠縈、劉浩龍、方力申、Gin Lee、Kira陳葦璇、Jolie陳逸璇、天衡@ONE PROMISE、袁偉豪、張寶兒等人捧場。

側田一連兩場音樂會前晚尾場。

(左起) 方力申、劉浩龍、徐濠縈、Gin Lee前來捧場。

(左二)Kira陳葦璇、(右一)Jolie陳逸璇。

天衡@ONE PROMISE

袁偉豪、張寶兒

側田在第二場音樂會中，依舊以最「原汁原味」的演出示人，就像在一個大型band房內玩音樂一樣，以真摯的情感演繹每一首樂曲，更在台上quick change換帽換外套。側田除了大唱經典作品《情歌》、《你好》、《我有今日》、《男人KTV》、《好人》、《運》、《Kong》等等外，還有最新專輯《love songs from dreams》來的新歌《第一秒》、《大象席地而坐》、《Last Dance》等。

側田在第二場音樂會中，依舊以最「原汁原味」的演出示人。

當準備介紹嘉賓出場時，側田説：「人愈大朋友就會愈來愈少，留得低嘅朋友唔會成日見，每次見都會一見如初，嗰種就係真正嘅友誼，我好開心搵到Eric同我做歌！」Eric出場後即表示：「香港有邊個男歌手可以唱到好似佢咁樣？真係冇！」二人在台上分享道，有日Eric寫了一首歌，寫完之後都很後悔，因為很難唱，其後在想只有側田可以唱這首歌。在沒有原因製作這首新歌的情況下，側田於音樂會頭場完騷之後，直接去錄音。其後，在這晚音樂會中突然唱這首剛錄音而且從未曝光的新歌《狗朋友》。

當準備介紹嘉賓出場時，側田説：「我好開心搵到Eric同我做歌！」

二人在台上分享道，有日Eric寫了一首歌，寫完之後都很後悔，因為很難唱，其後在想只有側田可以唱這首歌。

因為Eric的穿針引線，令側田加盟環球唱片，對這一個行業和工作重拾信心。Eric透露側田經歷過很多事情，所以對人類失去了信心，但香港有這麼好的男歌手，是否不應留在泰國？隨即引起全場哄動！側田表示自己朋友不多，Eric是他一個很信任的人。然後二人唱出首次一起寫的作品《老伙記》，為彼此的友誼而高歌一曲！在音樂會安哥環節，側田為樂迷送上《Erica》、《Volar》和《很想很想說再見》，為一連兩晚音樂會畫上圓滿的句號，盼望下次不用等三年再次跟大家見面！