【尖沙咀】新開火鍋店黑樺牛 120分鐘任食日本直送A5和牛＋佐賀名水豚＋新張送海鮮拼盤

提起日本牛肉，總會聯想到油花分布均勻的A5級和牛，不論燒烤逼出的豐盛油脂，還是Shabu Shabu的鮮嫩口感，總能令人一試上癮。奈何不論在香港還是日本當地，吃頂級和牛的價格亦相對昂貴。不過最近尖沙咀新開火鍋店 黑樺牛 ，一個價錢就可以於120分鐘內任食8款來自日本「黑樺牛牧場」的A5級和牛和多款火鍋配料、任飲飲品等，新張期內2人同行預先訂座更送海鮮拼盤，滿足一眾「食肉獸」和海鮮迷！

尖沙咀新開日式火鍋放題店黑樺牛

尖沙咀這間新開的火鍋放題店，以日本過江龍「黑樺牛牧場」自家培育的黑樺牛作為主要食材。大家可以任食8款和牛，包括A5熊本黑樺和牛特上霜降小排、牛小排、上肩胛肉、肩胛梅花、牛前胸、玉子後腰肉、牛頸脊和千本筋，每款和牛的油花分布均勻，大家亦可根據餐紙上印有的建議淥熟時間烹煮牛肉。

除了8款A5級黑樺牛外，各位也可任食4款日本佐賀名水豚，當中包括五花肉、梅花肉，以及醉玫瑰日本佐賀名水豚五花及梅花肉。名水豚被譽為豚肉中的和牛，於高山牧場飼養，脂肪同樣分布均勻，不帶油膩感。

火鍋店提供8款來自日本過江龍「黑樺牛牧場」自家培育的A5級黑樺牛。

入座後餐廳會先送上黑樺牧場精選層架，第一層會有當日最新鮮的黑樺牧場和牛，第二層是日本佐賀名水豚梅花肉，第三層則有自家製手打丸，大家不妨試試坊間較少見的雞軟骨手打丸，爽口非常。

黑樺牧場精選層架

有看過某個經典廣告，都聽過「打邊爐最緊要係個爐」這句說話，不過除了爐頭重要之外，當然少不了火鍋精萃 — 湯底。火鍋店提供4款秘製湯底供大家選擇，每4人一鍋，包括花雕日本薩摩雞藥膳鍋、北海道豆乳玫瑰拉絲芝士鍋（限量供應）、黑樺秘製酸辣魚鍋和台灣麻辣火山鍋（限量供應）。

花雕日本薩摩雞藥膳鍋

北海道豆乳玫瑰拉絲芝士鍋（限量供應）

黑樺秘製酸辣魚鍋

台灣麻辣火山鍋（限量供應）

除了上述提及到的食物外，餐廳還有多款必點自家製食品，包括自家製和牛餃子、手工鮮蝦雲吞、千葉腐皮、牛栢葉、黑樺獅子狗、油燜筍等等。

原片A5熊本黑樺和牛肉眼：首兩個月4人同行並提前兩日訂座，即可享1碟。

麻辣系列小食

8吋火灸芝拉絲蝦餅Pizza，裡面的蝦肉爽口彈牙。

手打滑

於9月30日前，二人同行並提前兩日訂座惠顧火鍋放題的食客，可免費獲贈北海道大元貝牡蠣海鮮拼盤一客。每位再加$98， 即可無限添加日本直送牡蠣，$168則可再任食北海道大元貝。

北海道大元貝牡蠣海鮮拼盤

餐廳以木系為主，富日本風格。

黑樺牛

時間：1200-0000

價錢：$398（另收加一服務費）

地址：尖沙咀堪富利士道6-6A號爵寓1樓

電話：2328 9382

查詢：https://www.instagram.com/kurohanagyu.hk/