阿媽有咗第二個〡票房衝破2,100萬  有粉絲一日睇7次 彭秀慧親解前名《K風暴》 K唔關姜濤事？

由彭秀慧（Kearen）編劇及執導、毛舜筠、姜濤、柳應廷（Jer）主演嘅電影《阿媽有咗第二個》叫好叫座，上映11日票房衝破2,100萬，成為本年度最短時間超越2000萬的港產片！網民大讚電影感情細膩，毛舜筠、羅永昌等演員表現出色，連處男演出的姜濤和Jer都有驚喜表現，粉絲為撐偶像不斷翻看，除了有粉絲跟我們說看了11次外，還有粉絲試過一日睇7次，相信票房愈升愈有。

《阿媽有咗第二個》叫好叫座，上映11日票房衝破2,100萬，成為本年度最短時間超越2000萬的港產片！

網民大讚電影感情細膩，毛舜筠、羅永昌等演員表現出色。

處男演出的姜濤和Jer都有驚喜表現，粉絲為撐偶像不斷翻看，除有粉絲看了11次外，還有粉絲一日睇7次。

彭秀慧昨日在社交網上載一張導演板相片，顯示去年8月22日開拍《K風暴》，而《K風暴》正正就是《阿媽有咗第二個》的前名。彭導留言寫道：「舊年嘅今日2021年8月22日，係我哋《阿媽》正式開機嘅日子🥰。《K風暴》，一個隨口噏當秘笈嘅名，因為好想試吓一啲未公開嘅嘢，係咪真係會傳咗出去，而且風暴系列係好收得㗎，咁都幾好意頭啊，完全係一個玩笑！」

彭秀慧昨日在社交網上載一張導演板相片，顯示去年8月22日開拍《K風暴》，而《K風暴》正正就是《阿媽有咗第二個》的前名。

但想不到《K風暴》這個名引起網民誤會，彭導續寫道：「然後有一日有人inbox我，問我點解要叫呢個名，#點解要根據演員名去改戲名，咁樣人哋會睇唔到演員演戲嘅努力，咁樣會害到個演員。我冇答佢，我心諗，我隨口叫K風暴，因為個導演叫Kearen 啊 😭😭😭！」有網友坦言自己都誤會K指姜濤：「 哈哈，我成日以為K for Keung，不過《阿媽有咗第二個》呢個名改得好好！」有網友搞笑話：「 下次再明顯啲，叫《KP風暴》……期待你下一部作品！」

彭導解釋《K風暴》的K代表自己，因為她的英文名叫Kearen，但網民誤會代表姜濤。

海外粉絲入戲院力撐

其中有不少海外網友在彭導貼文表示力撐《阿媽》：「 我今日會喺英國捧您哋場！」、「喺英國睇到彭導嘅戲！好感動！阿媽真係好好睇！」、「我同我女在台北等緊你套戲上呀！」、「我在加拿大都已經入戲院睇咗 5 次#阿媽有咗第二個，會繼續支持 #姜濤 #彭秀慧導演 #風雨不改」、「嚟咗多倫多10年第一次睇港產片，應該有幾10年未試過坐第4行睇戲，好睇！」

有不少海外粉絲在彭導貼文表示力撐《阿媽》：「嚟咗多倫多10年第一次睇港產片！」

有英國粉絲表示感動。