過度活躍症 古代已有

小朋友的過度活躍症，在西醫來說是屬於腦功能輕度綜合症，一般患者的智力可完全正常或接近正常。臨床表現多為好動，愛做小動作，注意力不集中，無論做什麼事也難以持久，所以它的實際問題並不只是過度活躍而已。西方醫學界現時對這問題的稱呼全名，也是「過度活躍及專注力不足」（ADHD）。

大家千萬別以為過度活躍症是近代才出現的，其實古時的《四庫全書》中已有記載：「小兒三四歲，多作異常動靜者，此先天或為不足之徵，培養後天，多能自癒。」所以，家長不必過於擔心，只要找中醫調理一下，症狀多能改善，而一般當長大了就沒有問題了。

小朋友過度活躍症，中醫診斷多認為是肝有鬱熱，肝氣不暢，肝火上盛所致。一般治療要滋養肝腎，清肝炎，養心，並補補腦髓方可。以下給大家分享一條配方，可供參考：

龍骨8錢、牡蠣8錢、代赭石8錢、白芍3錢、龍膽草2錢、遠志3錢、淡竹葉2錢、茯苓2錢、麥冬3錢、百合3錢、甘草1兩半。

但要注意，小朋友過度活躍症並不能單靠中醫方藥就完全解決，因為中醫也不是萬能的。本病必須家長配合，不要對孩子太多懲罰責駡，應多給予關心；若孩子稍有進步，便應用鼓勵讚賞的方法，配以中藥調理，一定有效。如有疑問，請諮詢註冊中醫師。