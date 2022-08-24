LEGO 用顆粒修補香港舊區建築物 豪華餅店紅磚牆種出可愛花花

一盒 LEGO 積木在手，已經可以拼湊出千變萬化的可能性。今年是 LEGO® 創立的 90 周年，品牌以「Make the World a Playground」為主題推出一連串的慶祝活動，最近 LEGO® 拼砌達人Van Chiu 及亞太區「樂高®專業認證大師」之一的洪子健特別用上不同顏色、尺寸的 LEGO® 顆粒，修補中上環及九龍城的受損建築物，像豪華餅店的紅磚外牆，以啡、紅色的積木填補缺口，上面還有朵朵可愛小花，為水泥城市增添一片繽紛色彩。

中上環和九龍城以外，LEGO® 還邀請大家於 9 月 15 日或之前透過 Facebook inbox message 提供 LEGO® 顆粒修補的地點，讓顆粒融入大家的日常生活當中。如果最後成功修補到該地點，報料市民(名額共10名) 將免費獲贈三盒樂高®盒裝玩具，包括11021 90 年的玩樂、10497 銀河探險家號復刻版以及10305 Lion Knights’ Castle復刻版，價值超過$4,000元。

已修補地點：

美蕈隆 – 九龍城侯王道97號置金閣9號

Hoover Cake Shop – 九龍城衙前圍道136號

Mood Salon – 上環太平山街22A號

遊牧民 – 上環樂古道17號

水池巷 – 上環樂古道38號

詳情：https://bit.ly/3dUSvu0