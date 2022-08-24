黃子華潘燦良《最後禮物》宣布加十場  子華神：好多人睇完有好多反思

黃子華、潘燦良主演的舞台劇《最後禮物》，昨晚做到第25 場，子華在謝幕時突然驚喜宣布再加開十場：「如果你哋今晚睇完之後，有少少不滿意，你等我哋星期五加咗場賣曬飛你先好去同人講你嘅不滿。但如果你真係不滿，我要恭喜你，因為你個家庭一定好幸福。咁重有朋友想睇，你哋就幫我話聲佢哋聽….」語畢觀眾拍爛手掌，笑聲滿場。

黃子華、潘燦良主演的舞台劇《最後禮物》，昨晚做到第25 場，子華在謝幕時突然驚喜宣布再加開十場。

演出過後，子華和阿燦異口同聲表示沒有過眨眼便做了25 場，對於《最後禮物》口啤載道，詢眾要求再加十場，創下疫情中最多場數舞台劇紀錄，但仍有很多觀眾買不到飛，外間要求加多廿場都不嫌多，子華聞言即回說：「唔好再加啦！十場夠啦！原則上我想做埋聽日就休息添呀。但係知道真係好多人想睇到一個咁好嘅製作，咁好嘅表演…..加上我發現好多人睇完之後，個劇帶俾佢哋好多反思，對佢哋有一個好嘅影響，有睇過都知，我哋個劇係講家庭，所以我先 #搏埋條命做多十場。我哋係孫悟空就好啦，可以做幾百場，但係五十場對我嚟來講，真係盡啦。」

子華說場：「如果你哋今晚睇完之後，有少少不滿意，你等我哋星期五加咗場賣曬飛你先好去同人講你嘅不滿。」笑爆全場！

阿燦亦說: 「舞台係神聖嘅，得咁多就咁多。」子華搞笑說: 「真係同生命一樣，如夢如幻如泡影….」阿燦總結: 「不論係演嗰個，同睇嗰個都要好好珍惜佢，舞台價值先存在！」

子華說：「唔好再加啦！十場夠啦！」

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