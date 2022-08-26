迪士尼 優惠｜75折買樂園門票！9月指定日子最平$480＋LinaBell新登場

迪士尼門票 優惠人均低至 $480！平時一張迪士尼樂園門票起碼要 $639， Klook 最近推出限時 75 折優惠，由即日至 9 月 28 日起，逢星期三的樂園門票只需 $480 便能買到，記者 check 過，這些優惠門票暫時尚未售罄。唯一要留意，迪士尼最新的城堡夜間匯演只於星期一、五、六及日上演，若是星期三入場則未能欣賞該表演了。

Klook 推出限時 4 日優惠，指定日子的迪士尼門票最平低至 $480。

迪士尼樂園星期三優惠門票

限時優惠開賣日期：即日至 2022 年 8 月 28 日

適用日期：即日起至 2022 年 9 月 28 日（優惠門票只適用星期三場次）

詳情：https://bit.ly/3Kpg4XL

夜間匯演以外，Duffy 的可愛狐狸新朋友 LinaBell 也將於 9 月 9 日首度登陸香港迪士尼，大家可以在「米奇與好友歡聚慶典」欣賞 LinaBell 聯同一眾迪士尼朋友乘坐「大街特快列車」巡遊，留在美國小鎮大街亦可以找到他與 Duffy 等好友，跟大家見面影相。深明粉絲想收藏一系列主題周邊商品，樂園也推出 LinaBell 毛公仔頭箍、毛公仔鑰匙扣、手提袋和配飾等。

LinaBell 將於 9 月 9 日於香港迪士尼正式登場。